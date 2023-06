ChileDay en Toronto parte con foco en integración público privada y mañana sigue con pensiones

Reuniones con inversionistas marcaron la agenda del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en su paso por Nueva York este martes, en el marco de la primera jornada del Chile Day. Pero este miércoles el evento continuó en Toronto, Canadá, ciudad que por primera vez forma parte del circuito.

El primer panel fue sobre financiamiento de compañías emergentes, en el que expusieron Dani Lipkin, director de innovación global de TMX Group/Toronto Stock Exchange ; Jaime Herrera, Scalex leader de la Bolsa de Santiago; y Julia Figueiredo, director de Latam Partners.

Luego vino otro panel titulado “Chile: plan de infraestructura y participación público-privada 2023-2026″,, donde Juan Manuel Sánchez, director general de concesiones del MOP, presentó el plan de infraestructura del gobierno.

Para las 13:35 horas esta programa la presentación del ministro Marcel, donde se espera aborde los recientes desarrollos de crecimiento sustentable. Ya el martes el ministro realizó un repaso de la situación económica del país y su control de la inflación, pero además reconoció “vacíos” en la agenda del actual gobierno en materia de crecimiento e inversión.

Para la tarde de este miércoles está planificado un panel sobre el actual proceso constituyente, pero para muchos el plato fuerte del Chile Day será este jueves, cuando se presente el panel sobre innovación financiera y oportunidades en Chile, en el que expondrán Solange Berstein, presidenta de la CMF, Winnie Sanjoto, director of Corporate finance of the Ontario Securities Commission,y Raul Sotomayor socio de Southern Cross Group.

Posteriormente habrá una conversación con el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, donde se abordará cómo mejorar la resiliencia mediante ajustes macroeconómicos, en la que también participará Jean-Francois Perrault, vicepresidente senior y economista jefe de Scotiabank.

Al término de dicho panel, se presentara uno sobre la reforma de pensiones, en el que participarán el ministro Marcel, Bárbara Zvan, presidenta de la University Pension Plan Ontario y Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP. El panel será moderado por Jaime de la Barra, socio y vicepresidente ejecutivo de Compass Group.

El último panel de mañana se titula “sector minero, un impulso clave del futuro económico de Chile”, en el que participarán Amparo Cornejo, vicepresidente para sud américa de Teck; Adam Lundin, presidente de Lundin Mining, y Dean McPherson, de TMX Group.