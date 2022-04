El proyecto parlamentario que busca hacer obligatoria la contratación de jóvenes sin experiencia en empresas de más de 100 trabajadores

La agenda laboral no se agota con las iniciativas que tiene en carpeta el gobierno y, en particular, el Ministerio del Trabajo. Esa fue una de las primeras frases que lanzó el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga, a pocos días de asumir en esa testera. Y todo indica que eso se comenzará a materializar durante la jornada de hoy.

A las 17:30 horas, esta instancia legislativa comenzará a analizar un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria, que tiene como objetivo el incentivar la contratación de personas jóvenes, entre 18 y 28 años, sin experiencia previa, tanto en el sector privado como en el público.

La iniciativa fue ingresada el 4 de octubre del año pasado, sin embargo, no fue puesta en tabla por el Congreso anterior y, por ende, ahora comenzará su trámite legislativo.

La propuesta busca agregar un nuevo artículo al Código del Trabajo: “Las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar al menos un 10% de personas comprendidas entre los 18 y los 28 años que no cuenten con experiencia laboral previa, ya sea que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. Dicha contratación no podrá exceder en un 50% a personas de un mismo género”.

Asimismo, se modifica el Estatuto Administrativo para el sector público: “En los procesos de selección de personal, las instituciones que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, deberán mantener en sus dotaciones al menos un 10% de personas comprendidas entre los 18 y 28 años que no cuenten con experiencia laboral previa, ya sea que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. Dicha contratación no podrá exceder en un 50% a personas del mismo género”.

23.02.2020 TEMATICA: JOVENES TRABAJANDO (MILLENNIALS) FOTO: VALENTINA MORA / LA TERCERA

En la argumentación del proyecto, los autores señalan que la empleabilidad de los sectores más jóvenes de la población se ve afectada debido a que el mercado laboral está “poco dispuesto a contratarlos”.

En ese sentido, añaden que “un factor relevante que incide en la empleabilidad juvenil es la falta de experiencia, y sobre el particular el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que la falta de oportunidad de trabajo decente causa desaliento y frustración entre los jóvenes, lo cual incluso puede repercutir sobre la gobernabilidad y afectar el desarrollo social de la región, porque en muchos casos afecta las trayectorias laborales durante toda su vida”.

Para los autores, este hecho va más allá del impacto que también provocó la pandemia en este sector, ya que lo perciben como un fenómeno más permanente.

Sostienen que una vez “atendidas las condiciones especiales de empleabilidad a las que ha dado origen la pandemia, debemos redoblar los esfuerzos conducentes a mejorar las posibilidades de los sectores que históricamente han enfrentado barreras en materia de inserción laboral”. Por tanto, añaden que “quienes suscribimos la presente iniciativa proponemos el fortalecimiento de la empleabilidad juvenil de personas con y sin estudios técnicos o profesionales, y que no cuentan con experiencia laboral previa”.

La moción parlamentaria cuenta con el apoyo de las diputadas Maite Orsini (RD), Joana Pérez (DC), de la exdiputada y ahora ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), el diputado Raúl Leiva (PS), Juan Santana (PS), Gonzalo Winter (CS), los exdiputados de RN, Tomás Fuentes y Gonzalo Fuenzalida. También cuenta con la firma del ahora embajador en Suecia, Tucapel Jiménez, y del exdiputado Gabriel Silber (DC).