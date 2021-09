El retiro del 10% también ayuda a bajar la mora en la industria del financiamiento automotriz

La apertura de la economía de la mano del proceso de vacunación, pero también los tres retiros del 10% de los ahorros previsionales empujaron las ganancias de las compañías que entregan financiamiento automotriz, y también les permitió reducir sus niveles de morosidad.

En sus estados financieros a junio, Santander Consumer reportó que su cartera morosa a más de 30 días bajó desde el 3,88% del cierre de 2020, a 2,62%.

En línea con su competencia, GM Financial Chile reportó una caída de 9,57% a 7,4% en su mora a 30 días entre el cierre de 2020 y junio de este año, mientras que Forum detalla en su análisis razonado que dicho indicador está en 6,52%, por debajo del 8,12% de diciembre del ejercicio pasado.

La caída en los niveles de impagos de la industria del financiamiento automotriz está en línea con lo ocurrido en otros sectores. De hecho, según datos de Equifax, en el último año 790 mil personas salieron del registro de morosidad. El 47,2% de las personas morosas posee una deuda inferior a $300 mil y que el 66% del total tiene una deuda inferior a $750 mil.

Respecto de la actividad, Tanner Servicios Financieros informó en su análisis razonado que “las colocaciones netas registran $ 1.200.248 millones (US$1.674 millones), aumentando en $ 75.239 millones (6,7%), por un aumento en la división automotriz, la cual alcanzó colocaciones netas por $ 529.769 millones, aumentando respecto al cierre de 2020 (13,6% )”.

A la vez, informó que “en comparación con el primer semestre de 2020, se observa una mejora en el nivel de riesgo, que se traducen en un retroceso de la mora mayor a 90 días de 132 puntos básicos llegando a 2,4% (3,7% en el mismo periodo de 2020). Del mismo modo, la mora mayor a 30 días cae 298 puntos, alcanzando 3,8% (6,8% a junio del año pasado)”, datos que según la compañía fueron impulsado por la división automotriz que registra una mejora, totalizando 2,2% versus el 5,4% del ejercicio anterior.

Pero Forum también explicó en su análisis razonado que la actividad del período fue impulsada por las medidas económicas. “Después de un año 2020 afectado por una fuerte reducción en la actividad producto de las cuarentenas sanitarias aplicadas, la reapertura económica sumado a la aprobación de las leyes que autorizaron tres retiros de un 10% de los fondos previsionales permitieron un repunte desde la segunda mitad del 2020 que se mantuvo en 2021. Esta última medida generó una mayor liquidez en el mercado y así reducir la morosidad, consiguiendo un menor deterioro de la deuda”, dijo en su análisis razonado.

Sin embargo, también apuntó que “los problemas de stocks por parte de las marcas, asociado a las demoras en el proceso de importación y a la falta de repuestos de fabricación, sumado a la salida de Nissan como marca relacionada, forman parte del negativo impacto en los ingresos”.

Con todo, las ganancias de la empresa controlada por BBVA subieron 270,2% hasta los US$ 32 millones, pero su cartera bruta cayó 5%% hasta US$ 1.708 millones. En GMAC la cartera bruta no renegociada llegó a US$365 millones, un alza de 15,7%.

Durante los primeros seis meses del año, según cifras proporcionadas por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), las ventas de vehículos livianos nuevos a junio 2021 totalizaron 35.499 unidades nuevas, lo que refleja un aumento de 295,7% con respecto a igual periodo del 2020.

En tanto, Tanner reportó que sus beneficios del primer semestre de 2021 aumentaron 95,4% año a año totalizando $ 20.425 millones (US$28 millones). En tanto, en Santander subieron 168,2% hasta los $9.136 millones (US$12,5 millones), y su cartera bruta de Santander subió 35,9% hasta los US$ 844,2 millones.