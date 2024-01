La columna de Ricardo Escobar: “¿Trampa en el solitario?”

Debo haber tenido ocho o nueve años cuando mi mamá me enseñó a jugar al solitario. Era un juego frustrante a veces para un niño, uno necesitaba un 3 de trébol y no salía. Se me ocurrió entonces buscarlo en el mazo y “subirlo”. Brillante, se hacía más fácil todo. Salvo que no le ganaba a nadie, me hacía trampa solo, cosa que aprendí pronto cuando la mamá me lo hizo ver.

En el Gobierno no tuvieron esa sabia lección de su mamá, me parece, ¿o es que hay algo más que no estamos viendo? Me explico:

En el tema de las bajas pensiones hay diversos problemas que todos conocen desde hace años: la cotización es baja, hay lagunas, la expectativa de vida se alargó y seguimos jubilando a los 60 las mujeres y los 65 los hombres, hay millones de personas en la informalidad que no cotizan, etc. Estos problemas nada tienen que ver con las AFP, las soluciones van por otro lado y son conocidas también. Pero el gobierno propone cosas que no atacan estos problemas. ¿Por qué?

El Gobierno presentó cálculos sobre las tasas de reemplazo (la diferencia entre los ingresos antes de jubilar y los de la pensión) que no convencieron a nadie. Se comprometieron a entregar sus datos hace un año y nada. ¿Por qué?

Vuelve la discusión sobre el financiamiento para mejorar pensiones, y qué se propone, que haya un impuesto a los salarios de los trabajadores formales disfrazado de aumento de la cotización social. Nos dicen que esto lo pagarán los empresarios porque no podrá rebajarse el sueldo de los trabajadores. Pero economistas serios, como los que trabajan en Teatinos 120, saben que eso no es así, que esto se pagará con menor empleo, con más informalidad, con menor inversión, porque los proyectos marginales no podrán enfrentar el mayor costo laboral. Saben que no funcionará, que el dinero no alcanzará, que habrá menor crecimiento y menor recaudación, entonces, ¿Por qué?

Se presentó el Pacto Fiscal con un estudio de evasión que era el sustento del plan de recaudación tributario. El estudio no resiste análisis y ha sido criticado transversalmente. El supuesto 50% de evasión del impuesto de las empresas no lo cree nadie y es evidente que si hay evasión está principalmente asociada a la economía informal, no a las empresas ni las personas que pagan impuestos. Ahora nos dicen que el estudio no es parte del Pacto Fiscal y toda la propuesta va a subir impuestos a los que más ganan y medidas antielusión, ambos dirigidos a la gente que ya declara y paga impuestos, nada para terminar con el comercio ilegal y la informalidad, con lo cual no habrá más recaudación y aumentará el endeudamiento fiscal ¿Por qué?

Cuando personas adultas hacen trampa en el solitario y es así de evidente, porque saben que no se cerrarán las brechas en las pensiones, que no habrá más recaudación, sino más deuda, que las empresas no serán más competitivas, uno no puede pensar que lo hacen por error o simple torpeza. Tiene que haber otras explicaciones.

Un amigo, zorro viejo, me dijo que el tema contra las AFP no es para mejorar pensiones, es para controlar el sistema privado de ahorro que es la base del mercado de capitales y el oxígeno de las empresas. El aumento de la deuda pública, me decía, es el costo para absorber en el Estado el desempleo que las empresas no son capaces de generar, porque de eso se trata, parece, cientos de miles de empleados en el Estado son manejables, en el sector privado no. Empresas cuya sobrevivencia depende de los permisos o del financiamiento que le de el Estado cuando ya no es el mercado de capitales el que maneja los ahorros es la palanca de poder que faltaba.

No sé si creerle. Le preguntaré a mi mamá.

* El autor es abogado de Bofill Escobar Silva Abogados