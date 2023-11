La volatilidad del dólar está impulsando las transacciones de la divisa en plataformas

Primero fue el estallido social, luego la pandemia, la contracción económica y los $1.051 que el dólar marcó en julio de 2022. Y en los últimos meses las fuertes variaciones a nivel global, con las consecuencias en el tipo de cambio en el país, sigue empujando a los inversionistas a transar con la divisa de EEUU, ante las expectativas de obtener beneficios en medio de la volatilidad.

En lo que va del año el dólar se empina 3,6% o $30 hasta los $882,85, lejos de su mínimo de $782 de febrero, pero alejándose del máximo de $948 del pasado 16 de octubre. Sólo está semana el tipo de cambio ha caído $30 en medio de la baja global tras el dato de IPC de EEUU, que fue menor al esperado.

Pero las fuertes variaciones del tipo de cambio han sido motivo de preocupación del Banco Central. El vicepresidente de la entidad, Pablo García, señaló hace unos días en el seminario Asset Management Day, que “hay preguntas razonables que uno se hace de cómo se explica la volatilidad del tipo de cambio. Puede estar vinculado a este ciclo divergente de política monetaria (entre Chile y EEUU), a que eso puede generar percepciones que quizás no consideramos, o no ponderamos adecuadamente los impactos inflacionarios que puede tener el tipo de cambio. Realmente no lo sabemos”.

En esa línea, agregó que “seguro que hay que seguir estudiando qué está pasando con el mercado cambiario, por qué está siendo tan volátil. Hemos tenido movimientos muy significativos estos últimos días, hay cosas que hay que tratar de entender analíticamente mejor”.

Más allá de las razones tras los movimientos, la volatilidad está empujando a los inversionistas a invertir en las plataformas de trading a favor o contra el peso buscando ganancias, lo que a su vez también podría explicar los movimientos del tipo de cambio.

Rodrigo Castillo, director ejecutivo de BFX Chile, señala que “hay un antes y después en el dólar/peso, que creemos se dio tras el estallido social. El dólar pasó de movimientos de $8-$10 al día, a jornadas donde se movía $30-$40, y el día que llegó a $1.000 se empinó en torno a $60. En este escenario hemos visto un mayor interés por la divisa, y se refleja en una mayor cantidad de clientes, y en el volumen transado creció tras el estallido social entorno al 30%”.

Al respecto, Castillo precisa que el mes pasado fue excepcional y en su plataforma se transaron US$203 millones, pero que en un mes normal el volumen llega a US$150 millones, cifra que se mantiene desde la pandemia.

“Antes los clientes estaban más enfocados en índices y acciones en el exterior, pero ahora quieren saber por qué se mueve el dólar, qué pasa con la moneda”, agrega el ejecutivo, y precisa que “la gracia del trading es que necesitas volatilidad para operar. Cuando se empezó a notar que había una volatilidad mayor en el tipo de cambio, efectivamente la gente se pasó al dólar/peso porque en los movimientos hay ganancias, y pasaron desde el Nasdaq a operar con el tipo de cambio, por ejemplo”.

"Desde que el dólar alcanzó los máximos del año, hemos observado un aumento en los volúmenes de participación", dicen desde XTB Latam.

Una visión similar es la que tiene Ignacio Mieres, estratega de mercados XTB Latam, para quien “desde que el dólar alcanzó los máximos del año, hemos observado un aumento en los volúmenes de participación. A pesar de que se registró un máximo en septiembre, la tendencia de volumen en el mercado en los últimos meses ha sido creciente, lo que indica un mayor interés en el tipo de cambio”.

Cabe recordar que en octubre el dólar toco el máximo del año, tras lo cual el Banco Central acordó reducir la Tasa de Política Monetaria en 50 puntos básicos, y además “debido a las crecientes tensiones en los mercados financieros globales, el consejo acordó suspender el programa de reposición de reservas y la reducción gradual de su posición forward”.

Según Mieres, “en todos los mercados, una vez que un activo alcanza un máximo relevante y aumenta su volatilidad, el volumen de participación tanto en monto como en cantidad de inversores suele aumentar de forma relevante, independiente de su cotización actual. Luego del peak de volumen en septiembre del 2023, hemos visto cómo el interés y participación en el mercado del dólar ha aumentado constantemente”, agrega.

Respecto del volumen en XTB Latam, sostiene el ejecutivo que “si hacemos la comparación con el mismo mes del año 2022, se observa un volumen de negociación similar”.