Larroulet coincide con Milei: “Dime qué país en el mundo ha logrado llegar al desarrollo con un modelo económico socialista”

En su discurso en el Foro Económico de Davos, el presidente de Argentina, Javier Milei, defendió el capitalismo y se lanzó en picada contra el socialismo, al que calificó como un fenómeno empobrecedor. El economista, académico y ex ministro, Cristián Larroulet, coincidió con Javier Milei y afirmó que la evidencia confirma sus palabras.

“La evidencia lo confirma. Dime qué país en el mundo ha logrado progresar y llegar al desarrollo con un modelo económico socialista: no hay. Piensen el drama diario que se vive en Cuba. Cuba es el modelo del socialismo perfecto. Dijo que todo se iba a resolver. Es dramática la situación. La gente empobrecida completamente. Cuando tienen una urgencia se tratan de ir para ser atendidos en otra parte”, sostuvo en radio Infinita.

Y luego agregó que “creo que efectivamente lo que dice Milei tiene toda la razón. No hay evidencia en el mundo que muestre que un país que haya logrado el desarrollo, el progreso y el bienestar, no sea capitalista”.

Milei en un discurso de más de 20 minutos, lanzó duros cuestionamientos al socialismo y sostuvo que “no hay que olvidar que el socialismo es un fenómeno empobrecedor, que fracasó en todos los países que se intentó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos”.

Crecimiento económico

Por otro lado, el académico abordó la importancia del crecimiento económico para resolver las urgencias de la ciudadanía.

“Cuando los países, no crecen los problemas más angustiantes de la población no se resuelven. La gracia que tiene el crecimiento es que la torta crece y ahí llega para todos. Además, el Estado cuenta con recursos para poder asignar a aquellos sectores que no tienen los recursos para lograr esos beneficios. Cuando no se crece comienza esta cultura del decrecimiento, de que no podemos y de la división”, indicó Larroulet.

Asimismo, planteó que “tuvimos 60% de pobreza y hoy hemos llegado a cifras de 4-5-8% depende del año que se esté tomando en cuenta. Los estudios dicen que entre el 60-80% de ese progreso se logró gracias al crecimiento. La gente está dándose cuenta de eso”.

Por último, se refirió a los niveles de deuda pública, e indicó que “hoy estamos en una situación en que hemos perdido la ventaja del ahorro fiscal que poseíamos. Estamos acercándonos a un porcentaje muy peligroso de la deuda pública sobre el PIB. La señal es que volvamos a tener superávit estructural. Hay estudios que demuestran que esto es factible”, señaló.