Marina del Sol acusa a su exCEO Francisco Muñoz de “confeccionar su propio contrato de trabajo” y revelar investigación por colusión a periodistas

Inversiones Marina del Sol -sociedad matriz de Marina del Sol- contestó la demanda laboral que interpuso el exCEO de la compañía, Francisco Muñoz, quien denuncia despido injustificado y haber sido tratado como delincuente al igual que otros dos ejecutivos que también fueron despedidos.

En su presentación, la compañía que opera la cadena de casinos con presencia en Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno, develó que el “verdadero deterioro de la relación laboral” con Muñoz se inició luego que él pidiera al directorio ser designado como gerente general.

A raíz de la solicitud, a fin de analizar las condiciones de su contrato de trabajo y los compromisos asumidos, en las semanas posteriores, el director Ricardo Torres pidió a la administración los antecedentes laborales de Muñoz.

Según la contestación, aquí la compañía se enteró que Muñoz “había confeccionado su propio contrato de trabajo, de manera enteramente irregular, pues éste no se presentó para su revisión en calidad de borrador, sino que instruyó a un subordinado suyo que firmara digitalmente el contrato, incluso meses después de la fecha indicada en la comparecencia del documento, comparecencia en la que aparece representando a la compañía Nicolás Imschenetzky, pero que nunca tuvo conocimiento ni acceso al mismo”.

“Esta situación causó evidente sorpresa, pues lo esperable para una posición ejecutiva como la del Sr. Muñoz, como director ejecutivo de la gestión operativa de la compañía era que hubiese gestionado y presentado el documento para revisión, aceptación y firma de quien correspondía, y no de un subalterno que no tenía conocimiento ni facultad, no sólo para representar a la sociedad, sino también para cuestionarle la pertinencia de las estipulaciones y condiciones que se mencionan en el documento. Es más, ni siquiera los términos económicos de los bonos estaban determinados, sin incluir las condiciones propias de un contrato de esa importancia y responsabilidad”, consignó Inversiones Marina del Sol.

“Para peor, y como expondremos con detalle en el curso de esta defensa, el conflicto generado por el Sr. Muñoz con ocasión de su exigencia de ser designado Gerente General, se agudizó al recibirse en el mes de diciembre de 2022, dos denuncias de parte de ejecutivas de la compañía que formalmente acusaron al actor de revelar -inexplicablemente a reconocidos periodistas en el país-, información acerca de una investigación conducida por la Fiscalía Nacional Económica (”FNE”) atingente a la industria de los casinos, la que -por propia instrucción del Fiscal Nacional Económico- tiene el carácter de reservada”, añadió.

Reunión con Azerta

El 9 de diciembre de 2022, la gerente legal corporativa Ximena Saba denunció que Muñoz había incurrido en una “infracción al deber de confidencialidad” al haber divulgado a terceras personas información que se relaciona con la investigación reservada que actualmente conduce la FNE sobre supuestas conductas anticompetitivas que podrían haberse cometido en la industria de los casinos.

Según la contestación, Saba comentó que el día 5 de diciembre Francisco Muñoz la había citado a participar en una reunión que tendrían dos días después con la agencia de comunicaciones Azerta, fundada por Cristina Bitar. La cita “tenía por objeto conocernos ya que habíamos contratado a esa empresa para asesorarnos en materias comunicacionales en general (respecto de casinos y hoteles) y que aprovecharíamos de que nos dieran su apoyo para posicionarnos positivamente frente al público mientras se tramita el procedimiento ante la FNE”, le comentó Muñoz a Saba.

Según su relato, Saba le preguntó a Muñoz si Azerta había firmado un NDA “Non Disclosure Agreementacuerdo ( Acuerdo de Confidencialidad) a lo que él le respondió que “no había sido necesario ya que hasta ese momento sólo les había transmitido hechos que eran de conocimiento público”.

“Al día siguiente, y a la hora citada para la reunión, me conecté a la reunión fijada con la empresa Azerta (3 personas de esa empresa) y con Juan Francisco, todos conectados a través de la plataforma Google Meet, oportunidad en la que consulté si el NDA había sido firmado, a lo que una de las representantes de Azerta de nombre Cristina respondió que estaba firmado y que había sido enviado a Juan Francisco”, consignó el correo.

Posteriormente, el 9 de diciembre de 2022, la gerenta de Marketing de MDS Ester Ramírez, envió un correo a Saba a quien le confesó “estar muy preocupada”. Ello luego que Muñoz sostuviera una reunión con dos conductores de un programa noticioso.

“Conni hizo un par de preguntas en cuanto a la etapa en que estaba el proceso, pero señaló que aún no se ha hecho pública la denuncia; también le consultaron quien habría hecho la denuncia y (Muñoz) señaló que todo llevaba a pensar que salió de la Superintendencia. Luego de eso la reunión derivó a otros temas, ya que ninguno de los dos periodistas le tomó, aparentemente, importancia a esta novedad noticiosa”, acotó.

Origen

El 13 de febrero, Francisco Muñoz interpuso una denuncia de tutela laboral ante el 1° Juzgado Laboral de Letras de Santiago. Aquí el ejecutivo, que se desempeñó como CEO de la compañía, se refirió a su desvinculación y la de otros ejecutivos: el gerente de personas, Felipe Rivera, y el de administración y finanzas, Patricio Lagos Montero. Y disparó con todo: “(Nos despidieron) como si de delincuentes se tratara cuando, paradojalmente, podría ser al revés”.

En la denuncia, Muñoz sostuvo que tras investigación por la presunta colusión en el mercado de casinos que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que originó el allanamiento de las casas de los principales ejecutivos de Marina del Sol, Enjoy y Dreams, “se desencadenaron una serie de hechos que gatillaron el deterioro definitivo de la relación entre los accionistas de la empresa, luego de una serie de reuniones entre ellos en Chile y por Video Conferencia con abogados expertos en materia de libre competencia”.

Muñoz firma en su demanda que la FNE indaga un posible acuerdo entre las tres cadenas “para no competir en las plazas que se adjudicaron por la Superintendencia de Casinos de Juego y así pagar menos montos de dinero y que corresponden a los mínimos garantizados para el Estado”, lo que habría ocurrido antes de que él asumiera como gerente general. El exgerente acusa que tras el conflicto de socios, “de forma injustificada y permanente, se fraguó un plan de desprestigio y deshonra concertado en mi contra y de todos los funcionarios y gerentes que habían ingresado durante mi gestión”.

Según Muñoz, hasta antes del allanamiento realizado por la PDI, en agosto de 2022, y un par de meses después, su relación con el presidente del directorio y directores del accionista nacional eran “normales y cordiales”. Las hostilidades, dice, comenzaron después.

Francisco Muñoz, exCEO de Marina del Sol y su abogado Gustavo Lorca, no contestaron las preguntas enviadas en relación a la redacción de este artículo.