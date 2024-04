Casinos investigados por colusión por la FNE declaran haber fortalecido sus áreas de compliance en 2023

Los tres principales actores del mercado de casinos, Enjoy, Dreams y Marina del Sol (MDS), están siendo investigados por colusión por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) desde 2022, caso por el que hace 19 meses los domicilios y oficinas de sus máximos ejecutivos fueron allanadas.

La incertidumbre es total en la industria, que sigue de cerca el caso y espera que el órgano antimonopolio ingrese próximamente un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La indagatoria salió a la luz pública luego que el 5 de marzo de 2023, el exCEO de MDS, Juan Francisco Muñoz, presentara una denuncia de tutela laboral por despido injustificado, y acompañara, en el marco de ese litigio, documentación que daba cuenta de la indagatoria de la Fiscalía por colusión entre Marina del Sol, Enjoy y Dreams, causa en la que MDS se acogió al beneficio de la delación compensada.

En sus reportes anuales de 2023, las tres compañías detallaron ajustes operacionales para sellar sus flancos regulatorios y fortalecieron sus áreas de compliance. Los cambios se producen en medio de la investigación de la Unidad Anti-Carteles de la Fiscalía Nacional Económica, que dirige el abogado Juan Correa.

En su memoria, Dreams -controlada por el grupo Fischer- afirmó que “cuenta con procedimientos para prevenir y detectar incumplimientos regulatorios que puedan afectar la libre competencia. En particular, cuenta con una Política de Libre Competencia, aprobada por el directorio en agosto de 2023. Complementariamente, el apartado de libre competencia fue incorporado al Código de Ética durante su actualización, realizada en septiembre de 2023. La compañía se encuentra en proceso de planificar la capacitación sobre dicha materia. En 2023 no se registraron sanciones de las instituciones regulatorias por infracciones a este concepto”.

Enjoy detalló a través de su reporte de 2023 que “ha adquirido la habilidad de mantener una fuerte y efectiva estructura de gobierno corporativo que permite una cultura de transparencia, responsabilidad empresarial y cumplimiento normativo. Uno de los pilares para lograr estos objetivos es el Sistema de Cumplimiento de Enjoy, consistente en un programa que sirve como guía de conducta transversal para todos nuestros trabajadores, cualquiera sea su nivel, y que marca el sendero de la rectitud e integridad que debemos recorrer en el desempeño de nuestras labores”.

Sobre este punto, la sociedad identificó cuatro tipos de riesgos: el primero de ellos está relacionado con el “cumplimiento normativo, referido al riesgo que conlleva el incumplimiento por parte de Enjoy respecto a las regulaciones impuestas por los entes reguladores que pudieran dar lugar a sanciones”.

El análisis de la compañía marca una clara diferencia con lo acontecido el año 2022, cuando en su reporte anual sostuvo que “Enjoy no cuenta con procedimientos destinados a prevenir y detectar incumplimientos regulatorios que puedan afectar la libre competencia, sin embargo, las acciones de Enjoy y de sus colaboradores se encuentran regidas bajo el Código de Ética de la empresa. Al respecto, no existen sanciones en esta materia”. Esta afirmación ya no figura en la memoria de Enjoy de 2023.

En la misma línea durante 2023, cercanos a Marina del Sol, propiedad de la canadiense Clairvest y Valmar de la familia Imschenetzky, confirmaron a este medio que contrató los servicios de un agencia de compliance para realizar una “asesoría integral”.

MDS y Dreams declinaron responder consultas sobre este artículo. Enjoy explicó a Pulso que “una de nuestras prioridades es trabajar constantemente en la cultura de la compañía, actualizando constantemente el sistema de cumplimiento, que incluye políticas, procedimientos, formación y capacitación, para asegurar que todos los colaboradores cumplan con estándares éticos y regulatorios”.

Abogados

Enjoy es asesorada por los Claro & Cia. Dreams, es representada por Pellegrini & Rencoret y Marina del Sol por Contreras y Velozo.

En octubre de 2022, el abogado Francisco Velozo socio de Contreras y Velozo envió un correo electrónico al directorio de Inversiones Marina del Sol, matriz de la administradora de las salas de juego de Calama, Chillá, Talcahuano y Osorno, en el que llevaba por asunto: “Solicitud de beneficios de MDS bajo el programa de delación compensada”. En el documento, el abogado explicó que el 2 de agosto de 2022, la FNE llevó a cabo una medida de allanamiento e incautación simultánea en los domicilios de “Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams, Nicolás Imschenetzky, presidente del directorio de Inversiones Marina del Sol y Rodrigo Guíñez, gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos”.

“Es esperable que todos los ejecutivos mencionados presten declaración próximamente en la investigación en el caso de que el directorio de MDS decida presentar la solicitud de beneficios. Consideramos que existe un riesgo medio de que la solicitud de beneficios sea rechazada, atendido la cantidad y calidad de evidencia que ya tiene en su poder la Fiscalía”, consignó el documento, al que tuvo acceso Pulso.

“Es fundamental que, si el directorio decide presentar la solicitud de beneficios, todos los ejecutivos cooperen al máximo y entreguen todos los antecedentes, de modo que la Fiscalía cuente con el máximo de detalles para requerir a las empresas Enjoy y Dreams, así como a los ejecutivos que participaron en el acuerdo”, explicó.

Según conocedores del proceso, este informe elaborado por el estudio de abogados Covel forma parte de los documentos que están en poder de la FNE, al igual que el estudio elaborado por el abogado Rodrigo Diaz de Valdés. Pero clave para la Fiscalía son las conversaciones por WhatsApp de los operadores.

Entre los documentos que posee el órgano antimonopolio está un artículo de prensa de diario El Mercurio de 23 de junio del 2006. En el artículo se señala que “son US$50 millones que el grupo Pacífico Sur proyecta facturar con la operación de sus tres nuevos casinos (Temuco, Valdivia y Punta Arenas). Con estos generará 1.600 empleos directos, contando el de Calama, que aún no ha sido adjudicado”. Y aunque no son socios de los Martínez en la sala de juegos de Puerto Varas, ambos grupos afirman no tener una sociedad para manejar los nuevos establecimientos en conjunto, aunque sí acordaron previamente no competir en las mismas zonas”.

En paralelo, el 18 de marzo pasado, el abogado Gustavo Lorca envió un requerimiento de información a la FNE para conocer el estado de avance de la investigación. El jurista es patrocinante de varios juicios laborales de ex gerentes despedidos por MDS.