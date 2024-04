Marina del Sol gana disputa laboral a exgerente general en medio de investigación por colusión

El exgerente general de Marina del Sol (MDS), Juan Francisco Muñoz Venturelli, sufrió un duro revés en tribunales. El pasado 13 de febrero, la jueza Ema Novoa Mateos del 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago rechazó la demanda y denuncia laboral que interpuso el exejecutivo de la operadora de casinos por una supuesta vulneración de derechos fundamentales al ser despedido el 6 de enero de 2023.

El avance del proceso se mantenía bajo absoluta reserva, luego que la magistrada resolviera acoger la petición de la empresa demandada. Sin embargo, Pulso La Tercera tuvo ayer acceso a la sentencia y al escrito de apelación.

En su sentencia la magistrada acogió sólo parcialmente la demanda subsidiaria de despido injustificado y cobro de prestaciones impuesta por Muñoz Venturelli y condenó a Inversiones Marina del Sol, matriz de MDS, al pago de $6.715.326, por concepto de diferencia de compensación en feriado proporcional. La cifra debe ser pagada con los reajustes e intereses, como lo señala el Código del Trabajo.

Frente al traspié de primera instancia, el ejecutivo, que en su demanda denunció haber sido despedido de manera injusta y una serie de maltratos por parte del gerente general corporativo, Juan Ignacio Ugarte, interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La acción solicita la anulación de la sentencia, declarando la nulidad de la audiencia de juicio, y que el tribunal de alzada envíe los antecedentes del caso para que otro juez habilitado tome nuevamente el procedimiento. En caso de ser desestimada dicha petición, instó a la Corte a dictar una sentencia de reemplazo en la que acota su demanda con expresa condena en costas.

Según el escrito, la jueza no realizó un análisis de toda la prueba rendida, no evaluó los documentos entregados y tampoco dio cuenta de los razonamientos para llegar a sus conclusiones.

“No basta que la sentenciadora señale (que) analizó toda la prueba en términos vagos o genéricos, además, debe dar cuenta del razonamiento lógico de la prueba considerada o desestimada al hacerse cargo de los hechos fijados a probar a partir de los cuales la prueba aportada por las partes se relaciona una con otras”, consignó el recurso patrocinado por el abogado Gustavo Lorca.

El recurso sostuvo que la jueza recibió 108 escritos que forman parte de la prueba, entre los cuales está una serie de documentos que detallan la estrategia de Marina del Sol ante la arremetida de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la presunta colusión con Enjoy y Dreams. Estom, luego que el 2 de agosto de 2022 la agencia antimonopolios allanó las oficinas y casas de los principales ejecutivos de las tres operadoras de casinos, incluyendo la del gerente general del gremio que las reúne.

“Lo que te sucede no es justo, legal o ético”

La empresa demandada, en su contestación a la acción laboral, acusó a Muñoz de vulnerar su contrato al revelar información comercial de la compañía y el asunto volvió a ser reflotado en el recurso de nulidad del exejecutivo. En efecto, según la operadora de casinos, el exgerente habría develado a Radio Infinita una reunión reservada que sostuvo Marina del Sol con ejecutivos de la agencia Azerta.

“En el caso de una de las autoras de la supuesta denuncia de divulgación de Muñoz Venturelli a la Radio Infinita, la contraria se abstuvo de presentar a la testigo Ester Ramírez (gerenta de marketing de MDS). A mayor abundamiento, el testigo Mario Rojas Sepúlveda (abogado de Valmar) quiso nuevamente confundir al tribunal al tratar de hacer pensar a usted, que el acuerdo de confidencialidad firmado antes con Azerta (empresa de manejo de crisis y relaciones públicas de Cristina Bitar) para sostener la reunión, de forma de hacerse cargo del manejo de la crisis generada por la investigación de colusión de la FNE de IMDS, era de carácter comercial”, acotó.

La defensa de Muñoz también destacó que la magistrada no consideró el correo electrónico enviado por el director de Inversiones Marina del Sol, Michael Wagman, el 30 de diciembre de 2022 en el que señaló: “Juan Francisco, desearía poder ofrecerle una mejor respuesta en este momento. Lo que te sucede no es justo, legal o ético. Tienes razón en eso estás siendo arrastrado a una pelea que nunca tuvo que suceder y no debería haberte involucrado. Hay agendas claras en trabajar. No reconocemos a Juan Ignacio como General Gerente o director general. Tu contrato es claro, informas a la junta. Según su contrato y las acciones y el liderazgo que tiene mostrados hacen que esto sea incuestionable. Estamos seguros de que la verdad se aclarará más temprano que tarde y agradecemos el liderazgo y madurez que ha demostrado durante un tiempo desafiante”, consignó el directivo canadiense.