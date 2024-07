Baowu: las desconocidas gestiones de la mayor siderúrgica del mundo para revocar sobretasa al acero chino

Más de 134 millones de toneladas métricas de acero produjo el año pasado Baowu Steel Group. Es la mayor siderúrgica del mundo y su dueño es el Estado chino. Cuenta con grandes plantas productivas, ubicadas en ciudades como en Shanghái, Wuhan y Ezhou, entre otras. Pero hace pocos días puso sus ojos en Chile.

El pasado viernes, la gigante asiática solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago hacerse parte del proceso judicial que inició un grupo de empresas en contra de la resolución del 20 de abril de la Comisión Nacional Antidistorsiones que fijó una sobretasa arancelaria provisional a las importaciones de acero provenientes de China.

El 7 de mayo, Magotteaux Chile, filial de Sigdo Koppers, interpuso un recurso de protección en contra de la mencionada resolución, calificándola de “ilegal y arbitraria”. Posteriormente, Feifan Chile -filial de Changshu Feifan Metalwork Co. Ltd- también interpuso una acción judicial y cuestionó la medida antidumping.

Luego, la compañía china Iraeta (Shandong) Grinding Material Co., Ltd. (IGM), también hizo lo mismo y denunció que en detrás de la decisión de la comisión “lo que predomina es una consideración ajena al principio de imparcialidad y más bien apegada a la presión mediática y el lobby ejercido por distintos sectores”. En este proceso, Goldpro New Materials Co. Ltd. también solicitó hacerse parte.

La sobretasa a las importaciones del acero chino, que debe ser zanjada si es definitiva o no por el Presidente Gabriel Boric durante septiembre, surge tras la arremetida de la Compañía Siderúrgica Huachipato y Molycop. La primera había suspendido sus operaciones acusando un grave impacto por las importaciones del acero chino. La segunda solicitó una sobretasa de 33,5% para las bolas de acero tradicional, petición que finalmente fue acogida por la Comisión.

En su presentación, Baowu, representada por la abogada Ximena Rojas, no entregó detalles sobre sus cuestionamientos a la resolución de la Comisión, aunque anteriormente había manifestado reparos directamente a la entidad colegiada presidida por el fiscal nacional económico Jorge Grunberg.

Rojas es especialista en derecho de libre competencia y comercio internacional. Durante segundo gobierno de Michelle Bachelet se desempeñó como desempeñó como jefa adjunta del Departamento de Política de Competencia y Defensa Comercial en la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Argumentos

Pulso La Tercera tuvo acceso al recurso de reposición que presentó la mayor acerera del mundo a la Comisión Nacional Antidistorsiones el 4 de abril pasado. En su presentación, Baowu solicitó a la entidad enmendar su recomendación de aplicación de derechos antidumping provisionales a las importaciones de barras de acero para la fabricación de bolas de acero convencionales para la molienda de diámetro inferior a cuatro pulgadas, originarias de laRepública Popular China.

“La aplicación de medidas provisionales es una infracción directa y clara del Acuerdo Antidumping de la OMC y del Reglamento Antidistorsiones, ya que no se verifica ninguno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable para la imposición de las referidas medidas”, explicó.

Baowu calificó la denuncia de la Compañía Siderúrgica Huachipato como infundada, y que utilizó una metodología ilegal, hechiza y plagada de errores e incongruencias. Más aún, recordó que la decisión de aplicar las sobretasas arancelarias se llevó a cabo a pesar de la negativa del presidente de la Comisión y de los representantes del Banco Central.

“Resulta simplemente insólito que la Comisión no haya abordado la afirmación de la denunciante respecto a que tanto el supuesto dumping en las barras para bolas como en las bolas para molienda de las acereras chinas, que no son el producto bajo investigación en este expediente, causan un daño a Siderúrgica Huachipato”, añadió.

”De acuerdo con la normativa vigente y la jurisprudencia relevante de la OMC, dicha afirmación de CSH (Compañía Siderúrgica Huachipato) exige que la Comisión se asegure de que cualquier daño causado por las bolas para molienda de las acereras chinas, un factor distinto de las importaciones objeto de dumping, no se atribuya a “las importaciones objeto de dumping, es decir, las barras de acero china”, concluyó..