Ministro de Justicia y líos de plata: “Me parece que las imputaciones que se le realizan a la directora de Presupuestos no solo son injustas, sino que incorrectas”

El Presupuesto 2024 ya está en su fase de discusión por partidas y ministerios. Las cinco subcomisiones Mixtas de Presupuestos comenzaron a analizarlo en detalle. En paralelo a ello, transcendió como rumor que la fiscalía de Antofagasta citaría en calidad de imputados al exministro Giorgio Jackson, el jefe de asesores, Miguel Crispi y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Sin embargo, nada de eso ha sido confirmado por parte del Ministerio Público. Así lo señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien descartó que exista dicha citación. “No existe ninguna citación en ninguna calidad”, expresó en entrevista con Radio Duna.

En ese sentido, afirmó que “ellos (Republicanos) interpusieron varias querellas, donde involucran al exministro Jackson, el jefe de asesores, Miguel Crispi y la directora de Presupuestos, Javiera y, por lo tanto, en sus diligencias solicitan que se les cite a declarar, pero una cosa son las diligencias que solicitan, pero otra es distinta que en el contexto de la investigación, el Ministerio Púbico los haya citado a declarar en cualquier calidad. Esa citación no existe”.

Para el secretario de Estado, el hecho que se hubiese emitido por parte del Ministerio Público una resolución al escrito presentado por la oposición, que dice concédase (a la querella) es muy distinto a una citación”. Además, añadió que “es algo que se sabe desde que se presentó la querella, entonces, que en el contexto de la discusión de presupuestos se salga a relucir como una novedad me parece que es más bien una estrategia política utilizando el derecho”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, llega al Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Cordero explica que es “una estrategia para complejizar la discusión del Presupuesto 2024. Son estrategias que no está inventando la oposición, eso es claro, pero son estrategia que perjudican el funcionamiento del sistema institucional, porque establece un elemento que no es el principal de la discusión, porque ese principal debe ser la discusión del presupuesto”.

Enfatizó que estas querellas apuntan a que “hay ciertas obsesiones. Uno puede tener discrepancias políticas, pero otras son ciertas obsesiones que pueden terminar por obstruir el desarrollo de la discusión presupuestaria que yo creo que son innecesarias”.

En ese contexto, argumentó que “me parece que las imputaciones que se le realizan a la directora de Presupuestos no solo son injustas, sino que incorrectas y me parece delicado en el caso de ella, por el rol esencial que ha cumplido y cumple en la discusión de presupuestos”. Esto porque “todos quienes han participado del Congreso saben que la discusión de presupuesto es la más importante del año en términos de efectos e implicancias para el funcionamiento del Estado”.

Pero el ministro va más allá de este caso puntual. “Es grave porque estamos en un contexto donde se está utilizando al derecho como una herramienta política de parte de la oposición. Ellos han interpuesto una querella como miembros de un partido político. Creo que la figura de querellante con esas características, y no lo digo por esta en particular, sino que en general y mirando hacia atrás, genera ciertas distorsiones muy complejas en el sistema institucional, porque puede usar el derecho para derrotar adversarios políticos y eso en la literatura se llama judicialización de la política y está ampliamente documentado por que tiene efectos perniciosos en un sistema democrático”, puntualizó.