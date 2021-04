Presidente de la Asech critica alza de cotización que contempla proyecto del gobierno: “No está interesado en ayudarnos”

Este domingo el Presidente Piñera anunció, entre otras medidas, un 1% de cotización por parte del empleador para reintegrar el monto que retiren los trabajadores en caso de aprobarse el proyecto del tercer 10% ¿Cómo toman este anuncio en la Asech?

—La sensación es de una desconexión absoluta del Gobierno con la realidad. Desde septiembre de 2020 a la fecha hemos estados en distintas mesas con el ministerio de Economía, Hacienda, en reuniones con los ministros indicándoles la situación que se vive, y se siente un poco la burla. No tanto por el 1%, sino porque les hemos manifestado en muchas ocasiones nuestra preocupación por las cerca de 300 mil Mipymes que están al borde de la insolvencia: No les llega el Bono de Clase Media ni el crédito Fogape, y solo se pueden acoger a la Ley de Protección al Empleo.

Estamos ante la ausencia de un plan integral de apoyo, simplemente son medidas separadas, independientes que no generan la liquidez que debieran generar.

¿Cuáles son las medidas que le exigen al Gobierno?

—Primero, un subsidio directo a la MiPymes. Un paquete de al menos US$ 3 mil millones. Segundo, Revisar los Fogape y en general los créditos bancarios en dos fases: Respecto a los créditos ya entregados, que el préstamo llegue con cobertura 100% a las pymes más afectadas; y quienes adquirieron obligaciones de deuda, que puedan adquirir más meses de gracia hasta que logremos salir de este confinamiento. No es que los emprendedores no quieran pagar a los bancos, sino que la situación no lo permite.

En tercer lugar, pedimos suspender el pago de algunas contribuciones como el IVA. Las pymes no están pagando las leyes sociales, porque no reciben ingresos desde hace casi un año, la demanda agregada está caída, entonces no hay negocio que resista. Y en cuanto a las patentes, se les cobra a rajatabla a todos los sectores y los locales de entretención, cultura, jardines infantiles, gastronomía, turismo y gimnasios no están abriendo. Entonces ¿Cómo se les puede cobrar patente? Se les debiese devolver la patente.

Y en último punto, generar un protocolo conjunto de reapertura. Las MiPyme no pueden seguir cerradas.

¿Qué esperan de las próximas conversaciones con el Gobierno?

—Desde la Presidencia nos pidieron propuestas a la Conapyme, la Multigremial y la Asech. Trabajamos todo el fin de semana en ajustar los puntos de liquidez como de reactivación, para que el Presidente anuncie que está pensando algo distinto sin siquiera preguntarnos.

La sensación que queda es que el gobierno no nos escucha, no está interesado en ayudarnos y al final solo aplica medidas que van en contra de las pymes. Llevamos entre 6 y 8 meses en la mesa y no se ve ningún resultado concreto.

Si ven que el Gobierno sigue en esta misma línea durante las próximas semanas ¿Qué medidas tomarán?

—Hoy o mañana citaremos a un consejo extraordinario de la Asech para tomar medidas de la situación y ver cómo seguimos los próximos pasos del Gobierno, pero es evidente que los vamos a revisar.