Subtel tras fallo de la Suprema por disputa WOM y VTRClaro: “Se va a hacer un concurso”

Tras el fallo de la Corte Suprema que acogió la reclamación de WOM y trabó el ingreso de Claro VTR a la red 5G, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, informó que el gobierno hará un nuevo concurso para asignar nuevo espectro radioeléctrico, aunque precisó que aún no han resuelto la fecha del mismo. Sí aclaró que se buscará cumplir con el mandato del ingreso de un cuarto operador al mercado, sumándose a Entel, Movistar y WOM.

“La Suprema acaba de resolver que hay que hacer un concurso, por lo tanto eso no está sujeto a discusión, se va a hacer un concurso. La fecha y los términos del concurso no la tenemos completamente definidas, porque paralelamente hay una presentación que hizo Telefónica ante el TDLC, para la fórmula de cálculo de los caps de la participación de cada compañía. Eso va a significar que tengamos que analizar si eso impacta o no la realización del concurso, y tenemos que hacer un pequeño análisis todavía. Los equipos jurídicos están revisando los alcances del fallo y en función de eso vamos a operar”, dijo Araya.

Y agregó que “tenemos respecto al uso del espectro dos mandatos. Un primer mandato es hacer un uso eficiente del espectro, vale decir cada MHz tiene que ser usado de la manera más efectiva, generando el mayor beneficio social posible. Desde ese punto de vista, entendemos que en esta banda que está en disputa esos MHz trabajan mejor prestando servicios móviles que servicios fijos. Lo que nos interesa es reconvertir toda la banda a servicios móviles. Un segundo mandato es tener cuatro operadoras compitiendo en este mercado, y hoy tenemos tres. Para nosotros hay un mandato de incorporar un cuarto operador. Se planteó este camino alternativo y dijeron que adición de uso no, bueno entonces el concurso va a buscar que haya un cuarto operador”.

El fisco deja disponibles cerca de 50 MHz para concursar.

22/06/2023 CLAUDIO ARAYA SAN MARTIN, SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Tras la decisión del máximo tribunal, ClaroVTR pidió a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) que llame a un nuevo concurso.

“Claro respeta los fallos de la Corte Suprema. En este sentido, esperamos que Subtel llame a concurso lo antes posible en beneficio de los millones de usuarios del país q accederán a esta tecnología. Claro siempre ha estado dispuesta a un concurso en 5G”, dijo ClaroVTR en una declaración pública.

Desde WOM, por su parte, afirmaron que el fallo de la Suprema favorece a toda la industria y que están a favor del ingreso de nuevos competidores.

“El fallo de la Corte Suprema favorece a toda la industria y refuerza lo que como compañía hemos sostenido en relación a la libre competencia. Seguiremos promoviendo un mercado más justo en beneficio de todos los clientes, que garantice la igualdad de condiciones entre operadores”, indicó la empresa en un comunicado.

Y luego agregó que “estamos a favor de la entrada de nuevos competidores a través de un concurso público que comprometa plazos y garantías equivalentes, igualando la cancha, y que el uso del espectro en Chile genere las mayores contraprestaciones sociales para el país”.

El Fallo

Por 4 votos contra 1 la tercera sala del máximo tribunal acogió el jueves una reclamación de WOM, que había impugnado una decisión de la Subtel que permitía a ClaroVTR agregar servicios móviles a las concesiones de espectro radioeléctrico que tenían en la banda 3,5 GHz, originalmente otorgadas para servicios públicos telefónicos fijos inalámbricos. Claro solicitó a la Subtel el uso de dicha concesión para la transmisión de datos móviles. El organismo consultó al TDLC si la autoridad administrativa podía autorizar a los concesionarios a incorporar nuevas prestaciones o atributos específicos, como el atributo móvil, en caso de que las empresas presentaran la solicitud y el proyecto técnico correspondiente. El tribunal lo acogió en enero de este año, y WOM decidió presentar un recurso ante la Corte Suprema.

A principios de agosto, la Fiscalía Nacional Económica, respaldó la autorización de Subtel a ClaroVTR, por el cambio de uso de banda para la red 5G. El organismo indicó que la regulación de telecomunicaciones permite agregar la modalidad de servicios móviles en las concesiones de espectro radioeléctrico asignadas a Claro-VTR en la banda 3.5 GHz y que esto no afectaría la libre competencia en el despliegue de servicios 5G.

La sentencia del máximo tribunal y que acogió la reclamación de WOM estableció que “más allá de que el regulador utiliza reiteradamente la expresión ‘adicionar’ el servicio de telefonía móvil, lo cierto es que, lo que pretende con tal ‘adición’ no es otra cosa que modificar la concesión, ampliando los servicios que la concesionaria puede brindar, cuestión que la resolución N° 62 (dictada antes por el TDLC, pero luego enmendada por el mismo tribunal a petición de Claro y Subtel) señaló, en forma prístina, sólo se podía realizar a través de un concurso público, sin que procediera la asignación directa, tanto para empresas de telecomunicaciones que tuvieran o no concesiones vigente en la Banda 3.5, pues todos debían concurrir a través de concurso público para la asignación del espectro radioeléctrico”.