“Tengo la paciencia y calma para los procesos”: director médico de CLC responde en WhatsApp por millonarias deudas y juicios

Fue el pasado domingo a las 12 horas con 3 minutos, cuando el director médico de Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones, rompió el silencio y decidió contestar el emplazamiento de una de sus excompañeras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Esto, luego de leer el reportaje de Pulso que detallaba las millonarias deudas del doctor y las investigaciones en su contra por el fallido negocio inmobiliario de Marina Golf Rapel.

En el grupo de WhatsApp “G99 U de Chile Medicina”, que reúne a exestudiantes de la Casa de Bello de la generación de 1999, el cuestionado facultativo no ocultó su molestia luego de que dos de sus miembros publicaran en el chat el artículo en cuestión.

“Gracias por compartir. Lo único que les puedo decir al parcito es que me veo bastante bien. Deben ser las células madre. ¿So alguna de las dos conoce al periodista? ¿Me dan el contacto?”, dijo Mardones.

Luego otra facultativa instó al médico a dar su versión de los hechos y su respuesta fue más directa: “No doy declaraciones. Yo creo que los problemas legales se resuelven en tribunales, no por el diario. Ni RRSS. La experiencia dice que es peor. Tengo la paciencia y calma para los procesos. Pero gracias!!!”.

Hoy Mardones enfrenta su propia liquidación forzosa y una investigación de la Fiscalía de Las Condes por los préstamos que desde 2016 pidió a empresarios y futbolistas para salvar el proyecto inmobiliario. La iniciativa, según él mismo declaró, le dejó cerca de $9.000 millones en pérdidas y sus bienes embargados. A ello se suma que el viernes último, su socio y también médico, Andrés Chahín, en el proyecto Marina Golf Rapel, presentó una querella en su contra por presunto delito de administración desleal.

El traumatólogo experto en caderas es además uno de los protagonistas del denominado caso Primus. Ello, debido a que solicitó grandes sumas de dinero a través de sociedades con un representante del factoring con quien mantenía una relación de amistad, según detalló la querella que presentó Chahín ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

A la fecha, la fiscalía investiga a Mardones por los préstamos que habría conseguido de los empresarios Luis Bilbao, Gladys González, “la Cuca”, y de los jugadores Mauricio Pinilla y Pablo Contreras -entre otros-, para intentar salvar su proyecto inmobiliario.

Pero los emplazamientos al doctor Mardones en el chat de sus excompañeros continuó.

La doctora especialista en otorrinolaringología, Carolina Caulier, que forma parte del chat, preguntó: “¿Quién queda en CLC?”.

“Nadie... En realidad, la CLC ya no es la luz de lo que fue. Y eso en gran parte es gracias a su director médico, nuestro compañero Rodrigo Mardones. Su dirección es déspota, si no estás de acuerdo te echan. Además, es un cara de palo. Con decirles que en 2020 y 2021 fuimos varios anestesistas a un operativo de caderas en Coquimbo, dando anestesia sábados y domingos, dejando familia e hijos por ir a trabajar. A ninguno le pagó. Su sociedad se quedó con toda la plata”, respondió Ximena Campos, exanastesista de CLC, que se desempeñó por más de 10 años en el recinto médico de Estoril 150, y que cuestionó el no pago de servicios prestados al Centro De Medicina Avanzada (CDMA).

Frente a dicha acusación en el chat Mardones contestó: “Es malo levantar falso testimonio Ximena. Yo no soy la empresa. Soy uno de los dueños y el único que ha respondido. Infórmate bien. Todos los pagos se han emitido con facturas, que es lo que corresponde. Doy absoluta de ello. A los cirujanos, incluyéndome a mí, no nos han pagado. Al menos yo hasta ahora estoy tranquilo con las explicaciones que me han dado”.

“¿Se la cobraste a la empresa?; ¿Emitiste las facturas?; ¿Fuiste conmigo? Sabes quién tiene la plata de esos operativos y quién le ha pagado a todo el mundo. Manda las boletas que emitiste por acá y que Carolina Conejeros se preocupe de sus propios problemas”, añadió Mardones con evidente molestia.

Chat ExCeLenCia

Los exmédicos de Clínica Las Condes tampoco quedaron ajenos al reportaje de Pulso. Así quedó reflejado en las reacciones que tuvieron en el grupo de WhatsApp: “ExCeLenCia”. El chat es integrado por médicos que trabajaron en CLC, pero que por desavenencias con Alejandro Gil, presidente de CLC terminaron dejando el recinto médico. Mardones no figura en este grupo de WhatsApp.

Juan José Escobar, médico pediatra, que se desempeñó durante 33 años en CLC, escribió: “Dios los crea y el diablo los junta dice un viejo refrán. La ambición mató al gato dice otro”.

“Están buenos los reportajes. Mardones no sólo ha hecho malos negocios. Ojalá salga de CLC luego”, añadió Renato Gana, urólogo infantil de Clínica Alemana, y que trabajó durante 20 años en CLC.

“Excelente currículo vitae para dirigir una clínica. ¿Qué podría salir mal?”, preguntó Carolina Alejandra Figueroa, médico internista especializada en Gastroenterología de Clínica MEDS, y que se desempeñó por 11 años en CLC. “Ya conocen el refrán siéntate a ver pasar...”, añadió Roberto Postigo, traumatólogo del Centro de Columna en Clínica Universidad de los Andes y que trabajó en CLC por más de 15 años.