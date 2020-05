Fernando Massú y límite a dividendos: “Mi temor es que la única variable de ajuste disponible para empresas en problema es la reducción de personal”

“ESTAMOS soportando una crisis con consecuencias que no conocemos, pero tenemos un gobierno que está actuando de manera impecable”. Pesimista en lo económico, pero confiado en la actuación de las autoridades se muestra Fernando Massú, director de empresas y presidente de BTG Pactual Chile. A juicio del directivo, si bien la crisis por ahora se está conteniendo en forma eficaz en el corto plazo, los efectos que provocará el Covid-19 en varias industrias harán necesario que el Estado implemente planes de salvataje mediante la toma de parte de la propiedad de algunas empresas.

¿Qué sensación tiene a partir de la experiencia de los clientes del banco?

—Que es una situación delicada, y en la medida que se pueda, les estamos facilitando la vida. Pero acá es importante distinguir las empresas que a causa del Covid están pasando por un mal momento, y las que tenían problemas antes del estallido social. Si venían mal desde antes es un problema, y habrá poca disposición de los bancos a prestarles apoyo. Sin duda, el mercado y formas de hacer negocio después de la pandemia serán muy diferentes para algunas industrias, lo cual podrá afectar su sostenibilidad futura. Pero también nacerán oportunidades.

¿Es necesaria alguna otra modificación normativa?

—Hay una discusión no menor: qué se hace con quienes no están en el sector bancario, y que representan entre 20% y 25% de las colocaciones; y por otro lado, qué pasará con las empresas grandes, que están sufriendo un impacto fuertísimo como el turístico, que representa cerca del 2% del PIB y emplea más de 400 mil personas, o empresas como Latam, que entrará en problemas gravísimos si perdura en el tiempo, así como empresas inmobiliarias. Si esto persiste, aunque las tasas sean bajas, tendrá efectos de largo plazo, y hay que pensar qué hará el Estado en esa situación, y hasta ahora no ha aparecido ninguna solución.

El retail financiero y las cajas de compensación quedaron afuera de las líneas de apoyo estatales.

—Es mucho más grande que eso, está el crédito automotriz, factoring, leasing y mutuarias, empresas que de alguna forma han contribuido a proveer un mejor estándar de vida a las personas, y que existen porque esa demanda no ha sido satisfecha por lo bancos, pues hay elementos que lo han impedido.

Cuando habla de cambios estructurales, ¿a qué se refiere?

—No sé cuánto durará esta pandemia, estamos todos a la espera de esta vacuna, pero es un período largo. Las medidas que está tomando el gobierno y el Estado serán continuas, y los recursos deberán ser mayores, porque esto no va a terminarse en el corto plazo. Hay empresas que tienen un mercado que seguirá siendo similar, pero las que están en turismo, restaurantes, todo lo asociado a viajes, tendrán problemas mayores, recuperar el flujo será un tiempo no menor. Si no se ayuda a estas industrias veremos cierres o reconversiones, los hoteles se están transformando en oficinas y departamentos. Buffett dijo el fin de semana que las líneas aéreas retomarían el flujo pre pandemia en tres años.

¿Las soluciones, por ahora, van en corto plazo a través del crédito, pero a largo debiera ser el equity?—

Me cuesta dimensionar el cambio, pero de perdurar esta pandemia, el Estado tomará un rol de propietario que hasta ahora no lo tenía. Es un cambio estructural enorme. ¿El Estado tendrá que resguardar sus intereses incorporándose en la gestión en rubros que no tenía nada que ver? El rol subsidiario más amplio no incluye, por ejemplo, líneas aéreas.

¿Entonces hay que salvar a las grandes empresas?

—Hay que apoyar aquellas empresas que son baluarte de nuestro país. Latam de todas maneras, pero también a todo aquel que está apoyando a los ciudadanos que están fuera del sistema bancario. Ahora, cuando haces un préstamo, es porque ves que se puede generar la capacidad de pago en el futuro, pero en las líneas aéreas recuperar esa capacidad será de largo plazo, por tanto eso se parece a un equity

Pero una empresa como Latam debe tener más alternativas en el mercado financiero.

—No, si Latam pidió directamente ayuda acá y en Brasil, es porque tienen cerradas las puertas del mercado financiero.

¿Respecto de la inyección de recursos fiscales, qué pasa en casos como el de Cencosud, que estando acogida a la Ley de Protección del Empleo repartió dividendos por el 80%?

—En general, si una empresa se acoge al beneficio fiscal, y reparte 80% de dividendos, produce un contrasentido. Pero hubiera esperado que estas situaciones, como el reparto de dividendos, no requirieran ser reguladas por el Congreso, porque todos debiéramos ser solidarios, es ético hacerlo. Ahora, eso es lo general. Pero hay explicaciones que no han sido dadas, el controlador puede tener obligaciones financieras impostergables, no conozco la situación del Sr. Paulmann, pero sí conozco controladores que tenían obligaciones que debían ser pagadas con dividendos, y hay instituciones financieras que pueden no estar dispuestas a reprogramar esos créditos.

Pero también nadie ha hablado de las empresas que redujeron sus dividendos. Una de esas es Parque Arauco, donde soy director. Hay empresas que han hecho esfuerzos enormes y nadie habla de lo solidarios que han sido. Bastó que una compañía hiciera algo distinto para que se legislara. Y mi temor, es que la única variable de ajuste disponible para empresas en problemas es la reducción de personal.Los bancos y la crisis social

¿Los bancos han actuado con la celeridad necesaria?

—Creo que los bancos están haciendo un tremendo esfuerzo por que el crédito fluya hacia las empresas. Ha habido críticas sobre la demora, pero diría que la regulación estuvo en pie hasta hace muy poco, y de hecho aún se le están haciendo perfeccionamientos. Creo que los bancos harán todo el esfuerzo, porque, también les conviene que su portafolio de colocaciones sufra lo menos posible.

¿Los bancos han utilizado las líneas del Central, están postulando al Fogape, hay liquidez como para que sea más rápida la reacción?

—Es muy temprano para juzgarlo, estamos comenzando el mes, creo que a fines de mayo veremos bien como está fluyendo.

¿Los reglamentos y normas de los reguladores fueron adecuados y salieron a tiempo?

—Cualquier reprogramación afecta las provisiones en períodos normales, en este caso la CMF hizo modificaciones en las que no se afecta negativamente al banco, lo cual estuvo bien, y esto lo anunció bastante al inicio.

¿Dadas las necesidades de recursos frescos, el Estado deberá en algún momento desprenderse de algún activo?

—Lo veo difícil, no estamos en el momento para que eso suceda. Al Estado le quedan balas todavía, hemos visto países que están usando el 10%-12% de su PIB, Chile está usando garantías, está adquiriendo pasivos contingentes.

¿Ahora, habrá recuperación, pero todo esto si no hay otro 18 de octubre?

—Estimo que esto perdurará, creo que eso quedó fuera de cualquier análisis, porque la crisis será mayor y tendrá repercusiones importante, estaremos apremiados por otro tipo de problemas, como el empleo.

En este escenario, ¿es necesario cambiar la constitución?

—Hay que modificarla, pero no partir de cero.

Usted es vicepresidente de Enap, ¿se administra bien considerando lo que pasó con los bonos a ejecutivos?

—La administración actual lo está haciendo de lujo. La compañía tuvo un resultado significativamente mejor que el año anterior. Todos los ejecutivos que entraron con esta administración no tienen derecho a este bono. Quienes lo recibieron están en las plantas, en la operación misma, tenían derecho, es parte de lo acordado, no sé por qué produjo escozor.