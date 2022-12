Bryna Kra, directora de la Sociedad Americana de Matemáticas: “Las mujeres matemáticas disminuyen en vez de aumentar”

A pesar de que muchas veces no nos damos cuenta, las matemáticas están presentes en casi todas las operaciones que utilizamos día a día. En cada transacción bancaria, en cada aplicación instalada en nuestros teléfonos, incluso en cosas más cotidianas. En todo eso y más, Bryna Kra (56) es capaz de encontrar belleza en lo más complejo que se pueda obtener de operaciones matemáticas.

La norteamericana fue recientemente elegida para dirigir la Sociedad Americana de Matemática, una de las agrupaciones más importantes del mundo sobre esta área. Además, actualmente se desempeña como académica de la Universidad Northwestern, ubicada a los pies del lago Michigan. Recientemente pasó por nuestro país, invitada a dar una serie de seminarios en el Centro de Modelamiento Matemático, de la Universidad de Chile.

Se especializa en aplicaciones de la teoría ergódica y sistemas dinámicos, particularmente en problemas motivados por la combinatoria y la teoría de números. Algo que a primera vista puede generar reticencia por su complejidad. Pero es precisamente lo que Kra defiende: en lo complejo también se puede hallar lo bello.

En entrevista con Qué Pasa, Bryna Kra repasa sobre las principales tareas pendientes que la matemática debe resolver, cuáles son las mejores formas de aprender y enseñar el comportamiento de los números, así también como los problemas que aquejan y se agudizan en su rubro, como la regresiva participación de mujeres en carreras científicas con el correr de los años.

-¿Cuáles crees que son los principales problemas que las matemáticas tienen que resolver hoy en día?

Las matemáticas no resuelven problemas directamente, pero se usan para resolver todos los problemas. Entonces, las matemáticas están detrás de todas las cosas que haces todos los días, como cada transacción con tarjeta de crédito, todo lo que haces en línea. Está en todas partes.

Pero esto va a muchos niveles. Es posible que las matemáticas que desarrollamos hoy no se usen inmediatamente, que no se usen dentro de diez años, pero que algún día se usen de formas que ahora no comprendemos. Entonces quizás no sea un uso tan directo e inmediato, pero está en todas partes.

-¿La gente entiende las matemáticas de diferentes maneras? ¿Qué opinas sobre los diferentes métodos de enseñar o aprender matemáticas?

Todo el mundo aprende matemáticas a su manera, a sus propias formas de adaptarlas. Y no hay un método que funcione para todas las personas. A veces las matemáticas son un poco más intimidantes para las personas porque pensamos que son misteriosas. Pero esto generalmente se debe a que, al principio, lo aprendieron de otra persona que pensó que era misterioso.

Es como aprender a leer. Si aprendes matemáticas desde el principio, de personas que aman las matemáticas, entonces aprendes a amar las matemáticas como uno aprende a amar la lectura y cosas así.

Bryna Kra. Foto: La Tercera

¿Qué pasa cuando debes enseñar las matemáticas más complejas? ¿Existe una manera más conveniente de enseñar en ese contexto?

Hay tantas maneras diferentes en las que podemos tratar de resolverlos. Nunca un método va a ser el único y el método correcto. Entonces, algunas personas lo aprenden más rápido, y avanzaremos mucho más en el aprendizaje de las matemáticas. Algunas personas nunca llegarán tan lejos, pero eso no significa que no puedan aprender las matemáticas profundas que necesitan.

-Fuiste elegida para dirigir la Sociedad Americana de Matemática, ¿Cuáles son los objetivos principales que tendrás que hacer allí?

La Sociedad Americana de Matemáticas es muy complicada. Es una organización enorme con más de 200 empleados, y seré presidente solo por dos años. Pero la AMS está en el proceso de intentar realmente ampliar el acceso a la investigación y la financiación de la investigación para matemáticos en todo Estados Unidos. Y esto es muy importante.

Además planeo trabajar para ampliar el grupo de personas que reciben financiación en matemáticas, el grupo de personas que pueden realizar investigaciones y el grupo de personas que reciben apoyo de la Sociedad Americana de Matemáticas. Este es realmente un objetivo importante para mí, que tenemos un grupo muy diverso de personas que reciben apoyo y que no solo estamos apoyando a un grupo de élite muy pequeño.

-¿Y cómo serían las relaciones con otras instituciones matemáticas?

Trabajamos extensamente con organizaciones internacionales. Tenemos, por ejemplo, membresías recíprocas para personas que les gusta unirse, que quieren unirse a ambos. Ofrecemos muchas cosas gratis para el mundo, no solo para matemáticos en los Estados Unidos, sino que muchas de nuestras revistas y nuestros productos son gratuitos en todas partes. Ya publicamos todos nuestros artículos de forma gratuita en línea después de cinco años.

Entonces, solo hay un período corto en el que no están abiertos a todo el mundo, y luego todo se publica libremente. Y ahora incluso nos estamos moviendo para publicar algunas de nuestras publicaciones en línea, gratis de inmediato para que se amplíe nuevamente. Es el mismo tema de ampliar el acceso a la investigación y la disponibilidad de la investigación para una amplia audiencia.

Bryna Kra. Foto: La Tercera

-¿Cómo ves esta brecha de género en las matemáticas? Sé que hay una gran brecha de género en las carreras de STEM, pero en matemáticas es particularmente preocupante.

Sí. Así que es un gran problema, y ha sido un gran problema durante mucho tiempo. Con el número de personas, las mujeres que estudian matemáticas parecen estar disminuyendo en lugar de aumentar. Y esto es en todo el mundo, no solo en los Estados Unidos. Creo que hay muchas razones para esto, y no hay una solución fácil.

Y eso solo sirve para disminuir la cantidad y el tipo de investigación que podemos hacer. Porque la investigación la hacen los investigadores. Cuando tienes un grupo más diverso de personas investigando, obtienes una mejor investigación. Así que este es un gran problema para las matemáticas. Es un gran problema para las carreras STEM. Y esto sufre aún más la brecha de género de las matemáticas, porque las matemáticas están en la base de todas las ciencias y de toda la resolución de problemas.

-Vemos matemáticas en casi todas partes. Pero, ¿dónde crees que falta de ella, viéndolo como un desafío para las personas que ejercen las matemáticas?

Hay desafíos en todos los aspectos, desde el extremo más puro de las matemáticas hasta el extremo más aplicado de las matemáticas. En el extremo puro, tal vez los desafíos sean más teóricos, pensando en cosas sin aplicaciones inmediatas, pero en lo aplicado y los desafíos son cómo implementar mejores algoritmos en el cuidado de la salud, para abordar el cambio climático, los problemas ambientales, en todo tipo de organizaciones. Por lo tanto, estos desafíos existen en todas partes, y las matemáticas son realmente una herramienta clave para abordar todos estos desafíos sociales.

A veces creemos que no existe la belleza de las matemáticas, debido a que es difícil. Pero las cosas que son difíciles aún pueden ser igualmente bellas y profundas. Y para mí, este es uno de los grandes puntos de las matemáticas.