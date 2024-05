Andrew Cote es un destacado científico de la Universidad de Columbia Británica en Canadá, quien logró viralizar uno de sus últimos videos en la red social TikTok. El físico explicó que sucedería si la Tierra perdiera oxígeno durante sólo cinco segundos, a propósito de un antiguo artículo de The Independent.

Desde el colegio se nos enseña que necesitamos oxígeno para vivir y respirar, y pasar demasiado tiempo sin él acabará provocando la muerte. Pero cinco segundos parece ser algo no demasiado grave.

Video que explica que pasaría con la Tierra si perdiera todo su oxígeno por 5 segundos aterroriza a la gente

Pero pese al breve lapso, Cote explicó en su viral video de TikTok, que las consecuencias pueden ser catastróficas.

De acuerdo al científico, todo el mundo se quemaría con el sol, porque la capa de ozono que está encima de nosotros está hecha de oxígeno molecular y eso nos protege de la mayor parte de la luz ultravioleta proveniente del sol.

Entonces, seguramente terminaríamos con algunas quemaduras solares graves, señaló Cote.

Otras de las consecuencias sería que los motores de combustión, que también necesitan oxígeno para funcionar, se detendrían.

Cote continuó diciendo que cada trozo de metal sin soldar se soldaría instantáneamente entre sí, ya que el metal está recubierto principalmente con una capa de oxidación, por lo que sin ese oxígeno se unirían sin una etapa líquida.

Si bien todo esto es preocupante, los cambios físicos que notaríamos en los humanos son bastante aterradores.

En primer lugar, su oído interno explotaría debido a una pérdida significativa de presión de aire.

También perdería buena parte de su capacidad auditiva.

Geoffrey Widdinson, ingeniero de procesos de Texas, había explicado en el artículo original de The Independent: “En términos de respiración, probablemente no nos daríamos cuenta. Nuestros cuerpos no pueden detectar la deficiencia de oxígeno, sólo podemos detectar niveles altos de dióxido de carbono. Mientras no se acumule CO2 en nuestra sangre, no sentimos que nos asfixiamos.

“En realidad, sería decepcionantemente poco dramático”, señaló.

“El fenómeno de cien millones de automóviles calados a la vez recibiría cierta atención, y las personas que monitorean la presión del aire notarían el problema allí, pero nunca descubriríamos la causa y, finalmente, simplemente lo ignoraríamos”, agregó.

Thomas Mulligan, que usa @mulligan.tv en TikTok, agregó: “Al principio, tu cuerpo probablemente ni siquiera lo notaría. Pero lo notarás cuando el cielo se vuelva completamente negro”, agregó Mulligan, “debido a que la atmósfera tiene No hay oxígeno para dispersar los rayos de luz del sol.”

Y añadió: “Cualquier forma de transporte que dependa de la combustión dejaría de funcionar inmediatamente.

“La capa de ozono también desaparecería, lo que provocaría que todo y todos comenzaran el proceso de cocción”.

El viralizado video dejó a muchos internatutas horrorizados. Uno de ellos, comentó: “Hmmm, eso es lo que necesitaba hoy, terror existencial. Muchas gracias”.