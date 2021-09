Dulce Ramos, gerente de Facebook para América Latina y la batalla por las fake news: “No buscamos ser árbitro de la verdad”

A partir de hoy, Facebook sumará al medio chileno Fast Check CL a su programa de verificadores independientes de datos en Chile, parte de una iniciativa global con más de 80 organizaciones que trabajan en 60 idiomas con el objetivo de reducir la desinformación en la plataforma y fortalecer la calidad de las noticias online.

Este medio será el primer socio local en el país y, al igual que el resto de los miembros del programa, cuenta con la certificación de la International Fact-Checking Network (IFCN),del Instituto Poynter para Estudio de los Medios, una de las condiciones necesarias para ser parte de la alianza.

Un proyecto que en América Latina también incluye a AFP (Agence France-Presse) como socio regional; a Verificador, en Perú; a Chequeado, en Argentina; a Animal Político, en México; a La Silla Vacía y Colombiacheck, en Colombia, entre otros.

“Yo no he visto en los últimos años un país en el que el ecosistema de verificación haya crecido tanto y haya buscado hacer alianzas, y para Facebook es muy importante no solamente esta alianza, sino que apoyar al ecosistema de Fast Check, al ecosistema periodístico y apoyar al ecosistema de medios” señala Dulce Ramos, gerente de Desarrollo de Programas para medios de noticias en Facebook para América Latina, que tiene como fin la gestión del programa de verificación de noticias en la plataforma.

Fabián Padilla, fundador y CEO de www.fastcheck.cl, único medio certificado por el IFCN en Chile dice que “la alianza permitirá descontaminar para la lectoría chilena. “Vamos a combatir la desinformación, ese es nuestro trabajo, combatirla muy fuertemente”.

Además, “les pedimos (a los verificadores independientes) sí, que se concentren no en el contenido con inexactitudes menores, sino en aquel contenido que para decirlo en una frase ‘dejarlo sin chequear tenga un impacto en la vida pública’” agrega Ramos.

¿Cómo funciona este chequeo de información? ¿Cómo verán esto los usuarios de Facebook?

Dependiendo del tipo de calificación que reciba la información reportada como falsa y verificada por los medios independientes, en este caso Fast Check, esta se mostrará de forma diferente a los usuarios.

En el caso de las calificaciones más severas, al contenido que es verificado como falso o contenido alterado (alter media), “mostramos una capa gris que tapa el post o tapa la foto, que es una transparencia donde alcanzas a ver la foto, y ahí reducimos la distribución de ese post”, dice la gerente, quien también fue editora de audiencias en The New York Times en Español.

Lo que hace la red social, es reducir la distribución del contenido verificado como falso y las penalizaciones “pueden ir desde mostrar contexto, es decir desde avisar poniendo una etiqueta “ojo esto es falso”, mostrar el artículo que creó Fast Check o cualquier otro verificador, pero en los casos de que estas páginas sean infractoras recurrentes pueden ver su distribución completamente afectada, e incluso pueden perder privilegio de monetización”, explica.

De esta manera se mostrará el contenido calificado como falso en Facebook. Lo que dará la libertad al usuario de elegir ignorar la noticia o enterarse de por qué es falsa.

Además, cuando un contenido aparece con una capa gris, uno puede tener varias acciones. Una acción es ir al artículo producido por los Fast checkers donde explican por qué es falso, compartir ese post sin importar que sea falso, es decir, las personas tienen esa libertad o finalmente cancelar la acción.

Etiquetas de advertencia como esta que se han convertido en una herramienta eficiente para enfrentar la desinformación. Acción que se vio reflejada con toda la información falsa relacionada a la pandemia por Covid-19, donde en el 95% de los casos las personas optaron por no ver el contenido marcado (o sea, no compartieron).

Razón tan importante por la cual es fundamental combatir la desinformación, ya que “puede tener un efecto directo en la salud y la vida de las personas y la gente dice prefiero cuidar y hacerme responsable de lo que comparto en redes y procurar que sea información de calidad”, reitera Dulce Ramos.

Acciones que podrán elegir los usuarios de Facebook al momento de ver contenido calificado como falso (con una capa gris).

¿Cómo denunciar este contenido?

Este trabajo de verificación que se aplica tanto en Facebook como en Instagram, “no busca ser árbitro de la verdad. No creemos que una compañía tecnológica tenga la capacidad ni la expertise de ser árbitro de la verdad”, dice Ramos.

“Nosotros no eliminamos la desinformación, mostramos contexto e información adicional. Lo que sí se retira de la plataforma es todo el contenido violatorio de las normas comunitarias”, agrega Ramos.

En cuanto al funcionamiento, “este contenido falso o potencialmente falso, llega a esta herramienta (de verificación) de diferentes maneras. La primera es a través de los reportes de las personas. “Todas las personas en cada post que circule en Facebook van a ver en la esquina superior derecha tres puntitos, uno hace clic ahí y se despliega un menú y puede reportar ahí contenido potencialmente falso”.

Otra forma de denunciar el contenido falso es con los comentarios de incredulidad. “Si yo pongo en un post: ‘esto me parece falso’, ‘esto me parece fake news’, esto nos informa a nuestro sistema de inteligencia artificial”.

“Lo importante es saber que cada persona puede reportar un contenido que considere falso, que le ponga ruido o le levante sospecha y que es tan fácil como expresar esta incredibilidad directamente”.

¿Cómo operará Fast Check CL?

Fabián Padilla, especialista en Marketing Digital y Comunicación Estratégica, explica que “vamos a seguir con nuestra agenda de temas, eso es súper importante a propósito de que las personas nos preguntan mucho por distintos canales sobre potenciales contenidos que desinforman, pero además de eso claramente ahora vamos a complementar con el esfuerzo y esta asociación con Facebook”.

“Que además lo que busca es sacar de circulación un poco esos contenidos que evidentemente dañan la fe pública dañan el poder de decisión de las personas”.

Además, reitera la importancia de esta alianza con un medio chileno. “Un medio local te puede dar muchísimo, porque está más en la contingencia, entiende mejor cuál es la desinformación del momento, entonces ese insumo sin duda va a ser valioso para nuestra gente”. “Esto es muy importante, porque ahí estamos Facebook y el periodismo independiente combatiendo la desinformación de una manera muy efectiva y eso es vital”.