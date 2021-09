Fact Checking: ¿No es recomendable tomar paracetamol antes de la vacuna contra el Covid-19? ¿Gotas de agua dan positivo en un test de antígenos?

No es recomendable tomar paracetamol antes de la vacuna contra el Covid-19

A través de Twitter y WhatsApp, se alerta a las personas que están por recibir la vacuna contra el Covid-19, de no tomar ciertos fármacos, entre ellos, paracetamol. Argumentan que no es recomendable tomarlo antes de recibir la dosis, ya sea la primera, segunda o tercera.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó y advirtió que no se conoce si el fármaco puede afectar el funcionamiento de la vacuna.

José Gregorio Martínez, infectólogo de Clínica Vespucio, señala que efectivamente no es recomendable ingerir el medicamento previo a la inoculación. “En estos momentos, no lo es para ninguna persona. La razón es que no sabemos el efecto que esta medicación pueda tener sobre la administración de la vacuna. Con esto me refiero a efectos positivos y negativos, no existe ningún estudio al respecto”.

Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, señala que no es tan categórico que sea verdadero, ya que a la fecha no hay estudios que demuestren que tomar cualquier analgésico, incluido paracetamol antes de una vacuna disminuya su efectividad, por lo que no tendría por qué ser distinto con el Covid-19. “De hecho, no hay evidencias al respecto, es un concepto meramente teórico”.

Si hay que hacer una recomendación general, “creo que no deberíamos tomar ningún medicamento nunca de manera preventiva a menos que esté demostrado, y en este caso, hasta el momento no hay evidencia”, explica Silva, jefe de infecciones intrahospitalarias Hospital Barros Luco.

Sobre lo que sí existe suficiente información, “es que las vacunas disponibles en Chile son seguras y eficaces. No es necesario administrar paracetamol previo a la vacuna de Covid-19”, añade Martínez.

Personalmente, “creo que hay que tomarse un analgésico solo en el caso de que la vacuna genere algún efecto adverso o secundario, que sean incomodos como dolor de cabeza, fiebre, mucho dolor en el sitio de la inyección, pero post vacuna”, advierte Silva.

Gotas de agua dan positivo en un test de antígenos

En un vídeo, unos supuestos trabajadores sanitarios en España muestran cómo “falsear” un test de antígenos, utilizado para detectar el Sars-CoV-2, el cual da positivo con unas gotas de agua.

Pero el test no se usó correctamente: no fue utilizado material biológico y tampoco se esperaron los 15 minutos aconsejados por los fabricantes de este tipo de pruebas, que, por otro lado, son las menos fiables de las que existen para saber si alguien está infectado con el virus.

Martínez explica que esta información surge a partir de un error técnico. “Las pruebas técnicas en medicina están diseñadas para aplicarse sobre muestras biológicas, por ende, siempre que se utilizan estos métodos diagnósticos con muestras que no sean biológicos, sus resultados pueden verse alterados, hacia lo positivo o lo negativo”.

Todos los test, de cualquier tipo, tienen una tasa de falsos positivos. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Silva argumenta que todos los test, de cualquier tipo, tienen una tasa de falsos positivos, lo que efectivamente podrían dar positivos con cualquier cosa, incluso sin Covid-19. “Y depende del fabricante, modelo, marca, examen. Por eso, existe un listado de test de antígenos que están autorizados por el ISP y que han demostrado por medio de sus fichas técnicas un rendimiento adecuado y que el porcentaje de estos falsos positivos es mínimo”.

No están diseñadas para diagnóstico de Covid-19, “para utilizarse con pruebas que no sean de uso clínico, así que su resultado puede verse alterado al usarlo de manera errónea. Estos videos que circulan, son falsos. Se debe exclusivamente a que se le da mal uso a la prueba de diagnóstico. Este tipo de casos, aportan más confusión que luces”, argumenta Martínez.

Lo ideal, “es que cualquier test de antígeno tenga una sensibilidad y especificidad de más de un 90%, aunque siempre hay un margen de error, pero eso no quiere decir que todos sean malos y menos si están certificados”, señala Silva.