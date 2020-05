“Cuando se me comunicó que había dado positivo yo dije ‘no puede ser, no tengo ningún síntoma, me hice este examen de forma voluntaria por el caso de La Moneda’. Pero yo ni siquiera fui al punto de prensa donde estaba este profesional. Entonces nunca me imaginé que iba a terminar en todo esto. Y el segundo examen me lo hago por la convicción de que yo no tenía ninguna enfermedad, de que nunca he tenido temperatura, ni dolores de cabeza ni pérdida de olfato. O sea, ningún síntoma de algún resfrío siquiera. Entonces, el día lunes pido que se me haga el test de la inmunoglobulina para determinar si tenía o no tenía algo y llega negativo. Me dicen que no hay anticuerpos”.

De esa manera explicó el senador Rabindranath Quinteros la razón de porqué se sometió a un nuevo examen luego de que el primero arrojara que salió positivo para coronavirus, lo cual suscitó una serie de críticas debido al poco resguardo que tomó el parlamentario cuando aún no conocía el resultado de su examen PCR. En el segundo test, sin embargo, se concluyó que no le fue detectada la presencia del virus.

En conversación con La Tercera, el legislador señaló que si bien ningún médico le indicó que él es un caso de “falso positivo”, pide que se tomen las medidas pertinentes de parte de la autoridad sanitaria para que se indague en si efectivamente existen otros casos como estos.

Pero, ¿qué es un falso positivo?

La doctora Valeska Vollrath del Laboratorio de Biología Molecular de la Clínica Alemana explica que cualquier test diagnóstico, para que tenga valor, debe ir acompañado de la situación clínica del paciente, es decir, de la sintomatología, ya que “ahí es cuando se tiene clara certeza de que hay virus viables”.

“Un falso positivo puede ser una persona que ya cursó la enfermedad y que el test está dando un resultado positivo, pero significa material genético remanente de la persona que ya fue infectada. No es error de laboratorio, es material genético de partículas no viables”, señala.

Los falsos negativos, en tanto, se pueden dar en personas que, sin sintomatología, tienen una carga viral del virus por debajo de los límites de detección del ensayo diagnóstico por PCR.

La especialista sostiene, sin embargo, que “todo tipo de ensayo depende mucho de cómo se toma la muestra. Si la muestra está bien tomada no debiera haber problemas en el diagnóstico, pero si la muestra fue mal tomada puede dar falsos negativos, pero no por el ensayo, sino porque la muestra no fue la adecuada”.