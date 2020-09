Exministro Marcelo Mena por decisión de La Moneda de no firmar Acuerdo de Escazú: “Hay sectores empresariales que han presionado al gobierno”

Esta mañana, el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, se refirió a la decisión del gobierno de no firmar el Acuerdo de Escazú.

“El gobierno, entonces, hace dos años alude a que por razones de soberanía no firma este pacto. Uno ve, dos años después, recién algunos argumentos que son bien fáciles de rebatir. Hay poca prolijidad en en sentido que se publica un informe que no tiene nombre, firma, autores que no tiene citas...”, manifestó Mena en diálogo con Duna en Punto de Radio Duna.

Según informó ayer La Tercera, cuatro son los motivos por los que el Ejecutivo declinó firmar. En palabras de La Moneda, estos son:

El acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental. El acuerdo implica cambios en nuestra legislación generando incertidumbre jurídica. El acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento. El acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.

En cuanto a dichos motivos, Mena argumentó: “Sacar estas razones ahora es totalmente poco serio y la verdad es que el fondo tiene que ver con que hay sectores empresariales que han presionado al gobierno, que tienen desconfianza de cualquier cosa que signifique mayor participación, porque ven como un tema de judicialización”.

“Lo que ha pasado en estos últimos dos años, por ejemplo recientemente con fallo de la Corte Suprema algunos sondajes mineros en Putaendo, es (que es) el SEA el que evita la participación ciudadana y que lleva a las comunidades directamente al poder judicial”, cerró.