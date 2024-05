“El ánimo no está para seguir”: suspenden acalorada sesión sobre RUF tras reapertura de debate por definición de armamento letal

“El ánimo no está para seguir”, fueron las palabras del diputado Miguel Ángel Calisto, presidente de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, para suspender, pasadas las 23.15 horas de este martes, la maratónica y acalorada sesión que se inició a las 10.00 horas, respecto a la votación del proyecto de ley que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas (RUF).

La polémica surgió al momento en que los parlamentarios discutían un artículo sobre la utilización de fuerza menos letal, en torno al “uso de la fuerza física y de armamento menos letal para alcanzar el objetivo legítimo perseguido”.

En esta temática, el Ejecutivo había presentado una indicación que establece que “debe evitarse apuntar y disparar armamento menos letal directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona”.

No obstante, previo a su frustrada votación, se abrió un debate respecto la definición de los conceptos de “menos letal y letal”, considerando que previamente, al revisar este último punto, no se había llegado a un consenso, lo que avivó las intervenciones de los parlamentarios, con alusiones a las víctimas del estallido social de 2019.

Al respecto, el diputado Andrés Longton (RN) propuso votar en contra de esta indicación, señalando que no era necesario ahondar en el tema, basándose en que únicamente debe estar establecido el concepto de “armamento” sin distinción entre menos letal y letal, y argumentando que el Código de Justicia Militar y el Código Penal “no los distingue en términos interpretativos”, marcando su posición de no abrir la controversia en torno a estas definiciones.

No obstante, el diputado Raúl Leiva (PS) consideró relevante la indicación del Ejecutivo, asegurando que esta tenía que ver con la “intencionalidad” en el uso de la fuerza por parte de las policías.

“Esta indicación tiene directa relación con las víctimas de trauma ocular verificadas durante el estallido social, o eventualmente el lanzamiento, por ejemplo, de una bomba lacrimógena, al rostro de una persona que hoy es senadora (Fabiola Campillai). Es importante que cuando se utilice un armamento menos letal, efectivamente la utilización de ese elemento como puede ser un balín de goma no sea apuntando al rostro. Esta indicación tiene un objetivo específico”, remarcó.

Misma postura que exteriorizó la diputada Alejandra Placencia (PC), quien cuestionó el eventual rechazo a la indicación señalando: “¿Por qué vamos a permitir que se dispare armamento menos letal en partes del cuerpo de una persona que son básicamente vitales, y que además podría generar incluso daños irreparables?”.

En ese contexto, el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que “cualquiera que conversa con las fuerzas policiales y las fuerzas militares, no apuntan ni a la cabeza, ni al rostro, ni arriba del torso. Esa es una regla básica. Si ustedes están disponibles a poner ‘debe evitarse apuntar y disparar deliberadamente armamento menos letal directamente al rostro’, yo me quedo más tranquilo (…) Aquí lo que no estamos dispuestos a aceptar es que alguien deliberadamente dispare de manera inadecuada”.

Tras otras intervenciones de los congresistas, Calisto propuso reabrir el debate –que no había sido votado previamente- sobre la definición de qué es un armamento letal, sin encontrar total acuerdo debido a la oposición del diputado Longton.

No obstante, algunos minutos más tarde, Calisto encontró consenso en momentos que Longton no se percató de la solicitud del presidente de la instancia, mientras dialogaba con la diputada Maite Orsini. Esto fue calificado posteriormente por el parlamentario RN como “un aprovechamiento que no corresponde”.

Por más de 20 minutos estuvo entrampada la discusión, entre acusaciones cruzadas tras la molestia del diputado opositor, hasta que su par, Diego Schalper, propuso que el debate de esta indicación, y específicamente de la definición de “armamento letal” sea el primer punto a tratar el próximo jueves, lo que fue acordado por los honorables, suspendiendo hasta las 10.00 horas de ese día la sesión de las comisiones unidas.

Por el momento, se ha avanzado con cerca de dos tercios de la discusión del proyecto y se espera que el jueves la instancia sesione hasta total despacho para que el viernes la sala de la Cámara lo pueda votar y remitir al Senado.

“Esta ley debiera definir lo que es armamento letal”

Respecto a la propuesta de abrir el debate sobre letalidad, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde enfatizó que “esta ley debiera definir lo que es armamento letal, no puede quedar con ese vacío”.

“Entiendo que el diputado Schalper ha pedido tiempo para efectos de buscar un acuerdo respecto de la totalidad de las normas vinculadas a esta materia y nosotros obviamente no nos vamos a oponer. Pero creemos que tiene que haber definición de armamento letal, que estaba pendiente, y tiene que haber al menos dos numerales, uno referido a la utilización de la fuerza menos letal y otro a la utilización de la fuerza potencialmente letal”, precisó.

Argumentando con que “es una práctica que ya ha ocurrido”, el secretario de Estado respaldó la indicación presentada por el Ejecutivo, en torno a no apuntar y disparar el armamento menos letal directamente al rostro o a la cabeza, entendiéndose estos como bombas lacrimógenas y perdigones o balines de goma, por ejemplo.

“Esto tiene que ver lamentablemente con una práctica que ya ha ocurrido y que determinado armamento que es menos letal, que tiene que ser disparado de una determinada manera, fue utilizado en algunos casos disparando directamente al rostro con consecuencias dramáticas que son de público conocimiento, y por tanto, eso tiene que evitarse para efectos de que la utilización sea la adecuada conforme a los protocolos”, acotó.