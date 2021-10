Fact Checking: ¿El compuesto ALC-0315 presente en las vacunas contra el coronavirus es dañino? ¿Italia se rinde frente al Covid-19?

El compuesto ALC-0315 presente en las vacunas contra el coronavirus es dañino

Un video que circula en redes sociales, menciona que las vacunas contra el coronavirus contienen grafeno y un compuesto llamado ALC-0315, el cual sería un “fertilizante para matar insectos”. Con este material, el documento establece que el plan es “asesinar” al 20% de los niños y que la vacunación es “innecesaria”. La información es falsa, las vacunas no llevan grafeno y el componente ALC-0315 no es dañino.

Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, señala que ninguna de las plataformas de vacunas que se utilizan para el Covid-19 contiene grafeno. “Y en relación al ALC-0315, es un componente que se utiliza para estabilizar algunas vacunas, las de ARN Mensajero, y que hasta ahora no se han asociado a ninguna complicación en el ser humano”.

Todas las vacunas que se han autorizado a nivel mundial, y en particular en nuestro país, han pasado por extensas revisiones de expertos en cuanto a su seguridad y eficacia. “Llevamos miles de dosis administradas y las vacunas han demostrado consistentemente que son seguras y que no producen eventos adversos graves, y cuando éstos aparecen, son en una mínima proporción y no siempre se puede asociar a eventos que tengan relación con la vacunación”, señala Silva, académico de la Universidad de Santiago.

Silva añade que el beneficio que éstas tienen supera ampliamente el escaso riesgo que significan.

Italia se rinde frente al Covid-19

El Covid-19 genera fake news a diario. La última dice relación con Italia y su plan frente a la pandemia. La información difundida en diferentes plataformas sociales, señala que el primer ministro de ese país (Giuseppe Conte), habría anunciado públicamente que Italia se había rendido frente al virus. “Italy surrendered” afirma la publicación.

La situación descrita es falsa, ya que Conte nunca lo ha asegurado, ni dicho. Lo ratifica Beatriz Arteaga, directora de la Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de las Américas. “Al revisar las publicaciones oficiales del Gobierno de Italia, tanto del Gobierno central como de las autoridades sanitarias, se puede evidenciar que no existe en ninguna parte tal publicación, ni del primer ministro o del ministro de Salud”.

Muy por el contrario, “Italia actualmente sigue entregando evidencia de medidas de combate contra el coronavirus, como por ejemplo, ellos restringen y tienen procesos para ingresar al país, como la prueba PCR, el carnet de vacunación, entre otros. También se encuentran con la campaña de vacunación, la que lleva un 78,2% de la población total al menos vacunada con la primera dosis, y con el esquema completo de dos dosis, un 72,1%”, añade Arteaga.

Por lo tanto, explica Arteaga, “esto evidencia y da cuenta de que Italia no se ha rendido frente a la pandemia. Finalmente, la tasa de casos confirmados durante los últimos 14 días por la enfermedad, es aproximadamente de 73 por cada 100 mil habitantes, lo que significa una tasa moderada si la comparamos con el resto de los países de Europa y el mundo. Queda de manifiesto que la aseveración es totalmente incorrecta y falsa”.