La pandemia está a punto de convertirse en endemia; Delta ya es la variante que más circula en Chile y estos nueve síntomas pueden ser señal que estás contagiado con ella: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. La pandemia está a punto de convertirse en una endemia

Existe bastante consenso científico que la actual pandemia se convertirá pronto en una endemia.

El concepto se refiere a la circulación normal de un virus en un lugar específico a lo largo del tiempo describe un virus endémico. La palabra “endémica” proviene del griego endēmos, que significa “en población”. Un virus endémico es relativamente constante en una población con patrones en gran parte predecibles.

Los virus pueden circular endémicamente en regiones geográficas específicas o globalmente. El virus del río Ross circula de forma endémica en Australia y los países insulares del Pacífico, pero no se encuentra en otras regiones del mundo. Mientras tanto, los rinovirus que causan el resfriado común circulan de forma endémica por todo el mundo. Y la influenza es un virus endémico que monitoreamos por su potencial epidémico y pandémico.

De acuerdo a un artículo publicado en el portal científico The Conversation y publicado por Qué Pasa, la palabra “endémica” se menciona con regularidad, especialmente entre los líderes y expertos en salud pública cuando discuten posibles escenarios futuros. Por lo tanto, es importante definir exactamente que significaría que Covid fuera endémico.

Según el reportaje, escrito por *Lara Herrero, líder de investigación en virología y enfermedades infecciosas de la Universidad de Griffith y Eugene Madzokere, candidato a doctorado en Virología de la misma universidad, los científicos predicen que el Covid se volverá endémico con el tiempo, pero aún habrá brotes esporádicos en los que se saldrá de control. Es probable que la transición de una pandemia a una endémica se desarrolle de manera diferente en diferentes lugares del mundo.

Los expertos explicaron las diferencias entre un “brote”, “epidemia”, “pandemia” y “endemia”.

Un brote, señalaron en el artículo, es un aumento en los casos de enfermedad sobre lo que normalmente se espera en un lugar pequeño y específico, generalmente durante un período corto de tiempo. Las enfermedades transmitidas por los alimentos causadas por la contaminación por Salmonella son ejemplos frecuentes de esto.

Las epidemias son esencialmente brotes sin las estrictas restricciones geográficas. El virus del ébola que se propagó en tres países de África occidental entre 2014 y 2016 fue una epidemia.

Una pandemia es una epidemia que se propaga por muchos países y continentes de todo el mundo. Los ejemplos incluyen los causados por la influenza A (H1N1) o la “gripe española” en 1918, el VIH / sida, el Sars-CoV-1 y el virus Zika.

Foto: AP

¿Cuál es el camino habitual de una pandemia a una endemia?

Con el tiempo y gracias a los esfuerzos de salud pública, desde el uso de mascarillas hasta la vacunación, la pandemia podría desaparecer como lo hicieron la viruela y la poliomielitis, o podría volverse endémica gradualmente, escribieron los científicos.

Los factores del huésped, el medioambiente y el virus se combinan para explicar por qué algunos virus son endémicos mientras que otros son epidémicos.

Cuando observamos el virus Sars-CoV-2 que causa Covid, añadieron los autores, vemos que está infectando a huéspedes humanos sin inmunidad previa.

En términos de medioambiente, el virus se transmite mejor en entornos cerrados, fríos, secos, hacinados, estrechos y con poca ventilación.

Cada virus tiene sus propias características, desde la velocidad de replicación del virus hasta la resistencia a los medicamentos. Las nuevas cepas de Covid se transmiten más rápidamente y causan diferentes síntomas.

Es más probable que los virus se vuelvan endémicos si se adaptan a un entorno local y / o tienen un suministro continuo de huéspedes susceptibles. Para Covid, estos serían huéspedes con inmunidad baja o nula.

¿Cuánto tiempo tardará el Covid-19 en convertirse en una enfermedad endémica?

Los modelos científicos matemáticos proporcionan una idea de los posibles resultados de la epidemia de Covid, sostuvieron ambos científicos.

La mayoría de los expertos en salud pública están de acuerdo en que Covid llegó para quedarse en lugar de desaparecer como la viruela, al menos por un tiempo. Esperan que la cantidad de infecciones se vuelva bastante constante a lo largo de los años con posibles tendencias estacionales y brotes ocasionales más pequeños.

Con el tiempo, los científicos predicen que el Covid se volverá más frecuente entre los jóvenes no vacunados o aquellos sin exposición previa al virus. Esto es lo que sucede con los coronavirus del resfriado común. A pesar de los picos periódicos en la carga de casos cada temporada o inmediatamente después de la relajación de las restricciones económicas, sociales y de viaje, Covid eventualmente se volverá más manejable.

No será lo mismo en todas partes

Sin embargo, explicaron que el paso de pandemia a endemia, no será igual y los distintos países no entrarán en una fase endémica al mismo tiempo debido a factores variables del virus, ambientales y del hospedador, incluidas las tasas de vacunación. La disponibilidad y el lanzamiento de vacunas de refuerzo cada año o temporada también marcarán este camino. Una cobertura de vacuna deficiente podría permitir que el virus continúe a nivel epidémico durante más tiempo. En un lugar donde la inmunidad disminuye rápidamente y no hay vacunas de refuerzo disponibles, Covid podría volver de endémico a epidémico.

Una vez que veamos un nivel estable de transmisión del Sars-CoV-2 que indica una nueva “línea de base” de Covid, sabremos que la pandemia ha terminado y que el virus es endémico. Esto probablemente incluirá tendencias estacionales menores como vemos ahora con la influenza.

Lo más importante que podemos hacer para ayudar a alcanzar un nivel seguro de Covidendémico es vacunarnos y seguir cumpliendo con las prácticas seguras de Covid. Al hacer esto, nos protegemos a nosotros mismos, a quienes nos rodean, y avanzamos juntos hacia una fase endémica del virus. Si no trabajamos juntos, las cosas podrían empeorar muy rápidamente y prolongar el fin de la pandemia.

2. Delta ya es la variante que más circula en Chile

Hace ya un par de meses que los especialistas intuían que la variante Delta, tal como ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, se convertiría en la cepa dominante en Chile.

Y así ocurrió. De acuerdo al registro semanal de secuenciaciones que publica el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) en las últimas dos semanas epidemiológicas (SE 35 y SE 36) correspondientes a las dos primeras semanas de septiembre, la distribución de las variantes ha cambiado mostrando un claro retroceso para las variantes Gamma y Lambda y un evidente aumento de la presencia de las variantes Delta y Mu.

Delta, desde que se detectó como circulación comunitaria en la semana del 26 de julio, inició su participación en las secuenciaciones con un 3% del total de muestras positivas analizadas. A la semana siguiente ya ocupaba el 6%, luego el 10% y 22% para la SE 33. Desde entonces viene subiendo llegando a 29% del total en la semana epidemiológica (SE) 34 (última de agosto) cuando se secuenciaron 373 muestras; 40% en la SE 35 con un total de análisis de 473 y ya en la última semana secuenciada (SE36), alcanzó el 61% de las muestras, la de mayor circulación en el país.

En cambio, estas mismas semanas, la variante Gamma del virus, que por meses dominió los contagios ha seguido retrociendo. Para la SE 34 registró 31% del total de muestras; 26% en la SE 35 y apenas 18% en la SE 36.

Foto: AP

La variante Mu detectada por primera vez en Colombia, al igual que Delta, también viene al alza. De un 18% en la semana 33, pasó a un 30 y 32% en las semanas que siguen; mientras que la variante andina o Lambda sigue a la baja con 16% en la SE, 8% en la SE 34 y 2% en la SE 35. Para la SE 36, no registra presencia, aunque todavía quedan muestras por ingresar en esa semana.

El director del ISP, Heriberto García, explicó en una nota a Qué Pasa que la vigilancia comunitaria que realiza la institución está muy relacionada con los brotes de Covid-19 que se registran en el país, por lo que en la últimas semanas probablemente haya influido lo ocurrido en Arica y en Coyhaique. Además, advierte que para la SE 36 (segunda de septiembre) falta todavía ingresar más muestras analizadas por lo que el porcentaje puede variar en la medida en que se vayan completando con las muestras de ese período que aún se están analizando.

Lo que sí está claro, dijo García, es que de acuerdo a la tendencia de circulación que están mostrando los análisis, Delta está predominando y Gamma está en retirada. “En el registro semanal, que una variante esté en primera, segunda o tercera, no tiene que ver con la que más esté circulando porque no es un modelo estadístico, pero el análisis de algunas semanas, sí muestra tendencia”.

Por el momento es difícil saber, dice García, si el nivel de predominancia de Delta seguirá subiendo o este es ya su peak ya que podría variar en las próximas semanas. “Delta está siendo la más predominante se está viendo eso, pero hay que ver cómo evoluciona, puede ser que haya llegado al peak o puede seguir en aumento”, pero eso depende de que no relajemos las medidas sanitarias (distanciamiento, ventilación y mascarillas) y de las vacunas.

Vacunas y mascarillas

Vivian Luchsinger, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Universidad de Chile, explicó en el mismo reportaje, que se esperaba que al ser más transmisible, Delta fuera desplazando a las otras variantes presentes en el país.

Respecto del tiempo que demoró en convertirse en la más frecuente, la doctora en Ciencias Biomédicas, señaló que no hay una respuesta definitiva puesto que hay varios factores que pueden estar participando. Por un lado, tenemos un porcentaje alto de vacunación y además, a modo de especulación, también puede ocurrir que la variante que más circulaba (Gamma) deje una respuesta inmune que funciona mejor contra Delta. Otro aspecto que influye es el uso de mascarilla, una medida sanitaria que ha seguido funcionando en el país.

Saber que ocurrirá en las próximas semanas con esta variante es difícil, reconoció Luchsinger. “No conocemos todos los elementos de la respuesta inmune que pueden influir frente a una variante o una vacuna. Una cosa es que veamos los cambios a nivel de genoma y otra que tengamos que hacer análisis para saber como estos cambios repercuten o impactan en el nivel de antígenos y la respuesta inmune. Una proteína pueda cambiar pero no impactar mucho”.

De todas formas, la especialista reconoció que ha sido llamativo que Delta haya tenido un aumento más lento en nuestro país. “Continuar con el uso de mascarillas ha sido importante y el alto porcentaje de vacunación. Además hay que considerar que el análisis de la variante Delta, es un porcentaje pequeño de todos los casos, por lo que hay que considerar que si hay mil detectados en realidad, son muchos más”.

3. Nueve síntomas pueden ser señal que estás contagiado con Delta

Según datos del Instituto de Salud Pública (ISP), la variante Delta ya es la de mayor circulación en el país.

“Llevamos hasta el momento 2.016 casos (de variante Delta), un 82% de ellos son comunitarios” señaló la subsecretaria de Salud, Paula Daza en el informe del lunes 20 donde se confirmó la presencia de esta variante en las 16 regiones del país, donde “más del 60% de los casos son personas que tienen entre 15 y 44 años”.

Según señaló la autoridad, un alto número de estas personas no presentan síntomas con la variante (72% de los casos son asintomáticos), lo que anticipa que no siempre es fácil saber si una persona esrá o no infectada.

Sin embargo, existen algunas señales que pueden indicarle que podría estar contagiada con ella, y en ese caso, sería bueno que pudiera consultar con un especialista.

La variante Delta es más contagiosa que las variantes anteriores y podría causar una enfermedad más grave que otras cepas en personas no vacunadas.

¿Cómo puedes saber que la tienes? Según los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC), existen al menos nueve síntomas que pueden indicarle que tiene coronavirus y con esta variante.

Foto: Reuters

1. Sentirse resfriado, lo que incluye congestión o el goteo nasal.

2. Además, se suma el dolor de garganta. Algunos estudios, así como la evidencia indican que estos síntomas de nariz y garganta son más frecuentes con Delta que con otras cepas. Tim Spector, científico que dirige Zoe Covid, el estudio de síntomas más grande del mundo, dijo que Delta puede sentirse “como un fuerte resfrío” especialmente entre los más jóvenes.

3. Un conjunto de síntomas que incluyen fiebre o escalofríos, además de una tos, que suele ser seca.

4. Dificultad para respirar.

5. Fatiga.

6. Dolores musculares, como por ejemplo un dolor en el cuello, que no tiene una explicación razonable.

7. Dolor de cabeza muy intenso, que algunos pacientes han descrito como que alguien le estuviera apretando la cabeza.

8. Pérdida del gusto o del olfato, que aunque es menos frecuente que en anteriores variantes, también puede ser un signo de alerta.

9. Otra marca distintiva de Delta son los problemas gastrointestinales, que pueden incluir náuseas, vómitos y diarrea.

Si tuviera algunos de estos síntomas no implica necesariamente que tiene la variante Delta, pero sí pueden ser una señal de alerta a la que tiene que estar atento y que visitar un médico o hacerse un PCR puede ser una buena idea.