Variante brasileña sigue atemorizando: es más transmisible, “burla” a las vacunas y provoca reinfección

Manaos, la capital de la Amazonía brasileña, ha sido una de las zonas más golpeadas por el coronavirus. “Es una escena en vida de una película de terror”, dijo en abril pasado Arthur Virgilio Neto, el edil de la ciudad sobre el impacto del Covid-19.

Para esa fecha, la ciudad consignaba 100 entierros diarios y un dramático colapso del sistema funerario.

Sin embargo, esta terrorífica progresión, pareció traer una inesperada consecuencia: inmunidad colectiva. Para fines de 2020, un estudio realizado a partir de muestras de sangre obtenidas de donantes mostró que el 76% de la población había sido infectada por Sars-CoV-2, superando el umbral teórico de inmunidad colectiva del 67%. La investigación estimó que posiblemente los habitantes habían desarrollado una protección inmunitaria comunitaria y podrían responder mejor a la segunda ola.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Manaos volvió a ser golpeado y su sistema hospitalario volvió colapsar a principios de 2021.

“Los casos de infección por Sars-CoV-2 en Manaos, Brasil, resurgieron a fines de 2020, a pesar de los altos niveles de infección previa allí. A través de la secuenciación del genoma de los virus muestreados en la ciudad entre noviembre de 2020 y enero de 2021, identificamos la aparición y circulación de una nueva variante preocupante del Sars-CoV-2, el linaje P.1, que adquirió 17 mutaciones, incluido un trío en la proteína spike (K417T, E484K y N501Y) asociados con un aumento de la unión al receptor ACE2 humano”, señaló un nuevo estudio publicado el 25 de febrero pasado en el portal del Centro Brasil-Reino Unido para el Descubrimiento, Diagnóstico, Genómica y Epidemiología de Arbovirus (CADDE).

“El análisis del reloj molecular muestra que la aparición de P.1 se produjo a principios de noviembre de 2020 y fue precedida por un período de evolución molecular más rápida. Utilizando un modelo dinámico de dos categorías que integra datos genómicos y de mortalidad, estimamos que P.1 puede ser de 1,4 a 2,2 veces más transmisible y capaz de evadir entre el 25 y el 61% de la inmunidad protectora provocada por una infección previa con no P.1 linajes”, señaló la investigación del grupo coordinado por Ester Sabino, de la Universidad de São Paulo (USP), y Nuno Faria, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), presentado el lunes en la sección de “preimpresiones” (artículos aún no revisados por otros científicos) de la revista científica The Lancet.

Este descubrimiento trajo otra preocupante consecuencia: la irrupción de la denominada “variante brasileña” está generando un disminución en la efectividad de la vacuna china Coronavac, del laboratorio Sinovac, que se está aplicando masivamente en ese país, y que también se está utilizando en Chile.

Los investigadores recolectaron plasma de ocho participantes que habían recibido las dos dosis de la vacuna Coronavac hace cinco meses. El estudio midió la actividad neutralizante de los anticuerpos contra la variante brasileña P.1 y contra la cepa más común en Brasil (la B), anterior a la versión de Manaos.

Foto: AP

“Los resultados sugieren que P.1 (la variante brasileña) puede escapar de los anticuerpos neutralizantes inducidos por una vacuna de virus inactivado”, indicó esta investigación preliminar.

Preocupan tres variantes

Por ahora, los científicos están preocupados por tres variantes de Covid-19. Se trata de la descubierta en Gran Bretaña, la detectada en Sudáfrica y otra reportada en Japón (pero en viajeros procedentes de Brasil, de ahí su nombre común de “variante brasileña”), que comparten una mutación denominada N501Y que podría convertirlas en más contagiosas.

Las variantes sudafricana y brasileña tienen otra mutación, E484K, que reduciría la inmunidad adquirida bien por infección pasada -con una posibilidad por tanto mayor de reinfección-, bien mediante vacunas.

La variante brasileña de Amazonas ya es la dominante en su capital Manaos, lo cual refuerza la sospecha inicial de que pueda ser más contagiosa, explicó a la AFP el investigador Felipe Naveca.

“Ya es la dominante en Manaos. Ya apareció en el 51% de las muestras secuenciadas de diciembre, y ahora, hasta el 13 de enero, en el 91% de las muestras. Además, se está diseminando por el interior del estado. La encontramos en 11 de los 13 municipios que analizamos”, afirmó Naveca, que lidera los estudios de las mutaciones del virus en ese estado.

“Todos los indicios ya indicaban que es más contagiosa, porque tiene mutaciones que ya habían sido relacionadas con la mayor transmisión que tienen las variantes de Reino Unido y Sudáfrica. Ahora, este dato de la frecuencia muy alta con que ha sido encontrada refuerza la sospecha de que es más contagiosa”, agregó el científico, miembro del Instituto Leônidas y Maria Deane que trabaja junto a la prestigiosa Fundación Fiocruz.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2.

La nueva variante, conocida como Brasil P.1, fue detectada inicialmente en Japón en personas de regreso de la Amazonía brasileña. Según Naveca, la Brasil P.1 es una mutación de “uno de los 18 linajes” de coronavirus que han circulado en el estado de Amazonas desde el inicio de la pandemia y que llegó a ser dominante durante el segundo semestre de 2020.

A pesar de los preocupantes hallazgos del estudio, la investigación fue realizada en una pequeña muestra de ocho personas, quienes recibieron las dos dosis del inmunizante chino, inoculación más utilizada en Brasil.

Y si bien la variante tiene mutaciones en la proteína Spike, la “ventaja” que tendría la vacuna CoronaVac es que está creada a partir del virus completo inactivado, lo que significa que se necesitaría una gran cantidad de cambios en el virus Sars-CoV-2 para que pueda “burlar” la inyección de SinoVac.

Lo que sí podría producir la variante P.1, es reinfectar con más facilidad a las personas que adquirieron inmunidad después de contagiarse con la cepa original del virus, lo que explicaría el aumento de casos en Manaos.

Además, los autores remarcaron que se necesitaban más investigaciones con muestras mayores para confirmar sus resultados y afirmaron que para casos graves de Covid-19 no sólo entran en juego los anticuerpos que produce la Coronavac, sino también otros elementos del sistema inmunológico, como los linfocitos de memoria.

El investigador explicó que con los datos recabados hasta ahora “no da para decir que esa variante sea más letal”, aunque las autoridades no descartan que su propagación este relacionada con el dramático aumento de muertos y casos en el estado de Amazonas desde inicios de año. Ese colapso dejó saturadas las unidades de cuidados intensivos y decenas de personas murieron asfixiadas por falta de oxígeno.