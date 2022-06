Píldora para enamorarse: científica de Oxford predice que pronto habrá medicamentos que repliquen el efecto del amor

La Dra. Anna Machin es una reconocida y mediática antropóloga evolutiva de la U. de Oxford. Según la biografía en su sitio web, es reconocida mundialmente por su trabajo pionero que explora la ciencia y la antropología de la paternidad y su interpretación interdisciplinaria del amor humano.

También tiene un mediático perfil, por el que regularmente comparte su conocimiento sobre las relaciones sociales y el comportamiento humano con los medios de comunicación, el público y políticos.

Así llegó a la pantalla de televisión británica, colaborando en dos temporadas del reallity show Married at First Sight (Casados a primera vista), Meet the Humans (Conoce a los humanos) de la BBC, una serie pone el comportamiento humano bajo el microscopio y Kathy Burke: Todas las mujeres. Actualmente está filmando una serie sobre crianza para Channel 4 y la Antropología del Mito para la televisión alemana.

Su primer libro para una audiencia general, La vida de papá: la creación de un padre moderno, relata cómo descubrió la poca importancia que se había dado al papel del progenitor cuando ella misma pasó por esta experiencia. Publicado en junio de 2018, se basa en su década de trabajo de investigación en la Universidad de Oxford sobre la paternidad. Actualmente está escribiendo su segundo libro sobre el amor humano que será publicado por la editorial Weidenfeld y Nicolson. Como antropóloga, combina la ciencia pura con la comprensión de la influencia de la cultura, la política y la historia para brindar una visión verdaderamente en 360° de nuestro comportamiento.

Fue precisamente en una de sus mediáticas apariciones, este martes en el Festival de Ciencias de Cheltenham que Machin realizó una sugerente predicción: pronto habrá drogas que desencadenen el romance, las que pueden incluir la oxitocina, la ‘hormona del amor’, mientras que el éxtasis -en bajas dosis- podría ayudar a las parejas a volver a enamorarse.

Se puede administrar como un antidepresivo a los amantes que han sido abandonados, dijo. Según Machin, hay ciertas drogas que ya pueden replicar el efecto del enamoramiento en el cerebro. “Hay muchas cuestiones éticas... pero las drogas del amor ciertamente están en el horizonte”, señaló.

“Sabemos lo suficiente ahora sobre la neuroquímica del amor como para sugerir probablemente algunas cosas que podría tomar para mejorar sus habilidades para encontrar el amor, o para aumentar la posibilidad de que permanezca enamorado cuando la situación se está poniendo un poco complicada”.

Las pociones del amor

Estas pociones ya aparecen en películas como El Misterio del Príncipe, de la saga de Harry Potter, las que permiten que Ron Weasley se enamore perdidamente, y en Sueño de una noche de verano, donde Titania, la Reina de las Hadas, recibe un afrodisíaco con divertidos resultados.

La Dra. Machin es tan optimista, que incluso aseguró que estos medicamentos para el amor usados para terapias de pareja “podrían estar disponibles dentro de tres a cinco años”.

“La oxitocina podría estar disponible dentro de una década para que las personas se rocíen la nariz antes de salir un sábado por la noche, al mismo tiempo que una copa de prosecco”. Dijo que el MDMA (éxtasis), también puede funcionar, pero que por razones éticas, “es probable que tome más tiempo”.

Puede sonar futurista, pero muchos estudios han demostrado durante mucho tiempo un vínculo entre ciertas drogas y la cercanía emocional. Señaló que hay evidencia que demuestra que el MDMA “mejora los sentimientos de cercanía con los demás”, y se ha utilizado anteriormente en terapias de pareja.

“El MDMA fue ampliamente utilizada en la década de 1970 por consejeros de parejas en EE.UU. para ayudar a las personas a reconstruir sus matrimonios, con buenos resultados anecdóticos”, complementó David Nutt, profesor de neuropsicofarmacología en el Imperial College, durante la charla.

Los niveles de oxitocina aumentan en el cuerpo humano durante los abrazos. La Dra. Machin, autora del libro Por qué amamos, dijo que un fármaco de estas características, “podría ayudar a las personas a tener más confianza en las citas y ayudarlas a enamorarse”.

La hormona se libera en grandes cantidades durante las relaciones sexuales, la lactancia y el parto, pero la evidencia también sugiere que contribuye a las etapas iniciales de las citas.