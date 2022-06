“Es la primera vez en la historia del cáncer”: Tumor desaparece en 12 pacientes tras exitosa terapia

Sascha Roth recuerda que la llamada telefónica se produjo en una agitada noche de viernes. Estaba corriendo alrededor de su casa en Washington, DC, para empacar para Nueva York, donde estaba programada para someterse a semanas de radioterapia para el cáncer de recto.

Pero la llamada telefónica de Andrea Cercek, oncóloga médica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK), cambió todo, dejando a Sascha “atónita y extasiada, estaba tan feliz”.

La Dra. Cercek le dijo a Sascha, entonces de 38 años, que sus últimas pruebas no mostraron evidencia de cáncer, después de que Sascha se sometió a seis meses de tratamiento como el primer paciente en un ensayo clínico que involucraba inmunoterapia en MSK, según relata un comunicado publicado por el centro médico.

La inmunoterapia aprovecha el propio sistema inmunitario del organismo como aliado contra el cáncer. El ensayo clínico de MSK estaba investigando, por primera vez, si la inmunoterapia por sí sola podía vencer el cáncer de recto que no se había propagado a otros tejidos, en un subconjunto de pacientes cuyo tumor contenía una mutación genética específica.

“Dr. Cercek me dijo que un equipo de médicos examinó mis pruebas”, recuerda Sascha. “Y como no pudieron encontrar ningún signo de cáncer, la Dra. Cercek dijo que no había razón para hacerme soportar la radioterapia”.

Sascha Roth, una de las pacientes beneficiadas con la innovadora terapia. Hoy no tiene signos de tener el cáncer. Foto: MSK

Tasa de respuesta del 100 %

Estos mismos resultados notables se repetirían para las 12 personas, y contando, en el ensayo clínico de MSK para el cáncer de recto con una mutación particular. Si bien es un ensayo pequeño hasta el momento, los resultados son tan impresionantes que se publicaron en The New England Journal of Medicine y se presentaron en la reunión de oncólogos clínicos más grande de EE.UU. en junio de 2022.

En todos los casos, el cáncer de recto desapareció después de la inmunoterapia, sin necesidad de los tratamientos estándar de radiación, cirugía o quimioterapia, y el cáncer no ha regresado en ninguno de los pacientes, que han estado libres de cáncer por hasta dos años.

“Es increíblemente gratificante”, dice el Dr. Cercek, “recibir estas lágrimas de felicidad y correos electrónicos felices de los pacientes de este estudio que terminan el tratamiento y se dan cuenta: ‘Oh, Dios mío, puedo mantener todas las funciones corporales normales que temía podría perder con la radiación o la cirugía. "

Su coinvestigador, el oncólogo médico de MSK Luis Diaz, Jr., está igualmente emocionado. Ha pasado su carrera estudiando cómo vencer el cáncer con inmunoterapia. “Es realmente emocionante”, dice el Dr. Díaz, miembro de la Junta Asesora Nacional del Cáncer de la Casa Blanca. “Creo que este es un gran paso adelante para los pacientes”.

El doctor Luis Díaz Jr., uno de los investigadores. Foto: MSK

Uso de la inmunoterapia antes para atacar una mutación genética

Los doctores Cercek y Díaz explican que la investigación de su equipo fue impulsada por dos ideas clave.

La primera premisa, dice el Dr. Díaz, es averiguar con precisión qué pacientes se benefician más de la inmunoterapia, para que puedan recibirla de inmediato. “La inmunoterapia ha demostrado ser exitosa en el tratamiento de un subconjunto de pacientes con cáncer de colon y recto que ha hecho metástasis, lo que significa que se ha diseminado a otros tejidos”.

Los pacientes de este subgrupo, explica el Dr. Díaz, tienen tumores con una composición genética específica conocida como reparación deficiente de errores de emparejamiento (MMRd) o inestabilidad de microsatélites (MSI).

La doctora. Cercek (izquierda) y la doctora Mendelsohn. Foto: MSK

Se cree que entre el 5 % y el 10 % de todos los pacientes con cáncer de recto tienen tumores MMRd, incluidos todos los pacientes en el ensayo clínico de MSK en el que participó Sascha. Hay 45.000 estadounidenses diagnosticados con cáncer de recto al año.

“Un tumor MMRd desarrolla un defecto en su capacidad para reparar ciertos tipos de mutaciones que ocurren en las células. Cuando esas mutaciones se acumulan en el tumor, estimulan el sistema inmunitario, que ataca las células cancerosas cargadas de mutaciones”, dice el Dr. Diaz, quien dirige la división de Oncología de Tumores Sólidos de MSK y ocupa la presidencia de la familia Grayer.

Pero el cáncer tiene un truco bajo la manga para evitar que el sistema inmunitario haga su trabajo.

Un combate de lucha libre entre el cáncer y el sistema inmunológico

Las células inmunitarias contienen una protección llamada punto de control, para evitar que ataquen a las células normales. Las células cancerosas pueden activar esta protección y desactivar las células inmunitarias, lo que permite que un tumor se oculte y crezca.

Sin embargo, la inmunoterapia puede cambiar las cosas una vez más.

Un agente de inmunoterapia llamado inhibidor de puntos de control libera el freno de una célula inmunitaria y la libera para que reconozca y ataque a las células cancerosas. “Cuando se quitan los frenos a las células inmunitarias, las células MMRd se ven especialmente extrañas porque tienen muchas mutaciones. Entonces las células inmunitarias atacan con mucha más fuerza”, explica la Dra. Cercek.

La doctora Andrea Cercek, líder de la investigación. Foto: MSK

La pionera investigación del Dr. Díaz en el tratamiento del cáncer con inmunoterapia ya había demostrado que los inhibidores de puntos de control podrían “ayudar a las personas con tumores colorrectales MMRd que se han propagado”, dice. “Pensamos: ‘Intentémoslo antes de que el cáncer haga metástasis como primera línea de tratamiento’. "

Evitar los efectos secundarios que alteran la vida

La segunda premisa del ensayo clínico fue evitar la toxicidad asociada a menudo con el tratamiento del cáncer de recto.

La Dra. Cercek explica: “Nuestro primer deber es salvar la vida de nuestro paciente. Pero el tratamiento estándar para el cáncer de recto con cirugía, radiación y quimioterapia puede ser particularmente difícil para las personas debido a la ubicación del tumor”. Ella continúa: “Pueden sufrir disfunción intestinal y vesical que altera la vida, incontinencia, infertilidad, disfunción sexual y más”.

El Dr. Díaz señala: “Obviamente, eso también puede conducir a muchos problemas de autoestima y psiquiátricos”.

Para evitar estas toxicidades, muchos enfoques para el cáncer de recto intentan reducir el tamaño del tumor tanto como sea posible con quimioterapia y radiación para facilitar la cirugía. Dres. Cercek y Díaz supusieron que la inmunoterapia en pacientes con MMRd podría reducir el tamaño del tumor de manera similar para permitir una cirugía más exitosa.

El doctor Díaz y la doctora Cercek, junto a un grupo de los pacientes favorecidos con la innovadora terapia.

Pero la Dra. Cercek propuso ir más allá: en los pacientes en los que la inmunoterapia hizo que el cáncer desapareciera por completo, los médicos omitirían la quimioterapia, la radiación y la cirugía y, en cambio, controlarían de cerca cualquier signo de recurrencia. El Dr. Díaz dice que esta decisión de la Dra. Cercek fue “un momento de clase mundial” que prometía cambiar la vida de los pacientes sí funcionaba.

Todos los pacientes en el ensayo deben tener tumores rectales en etapa 2 o 3 que sean MMRd, lo que hace que su cáncer sea particularmente sensible a la inmunoterapia. Los pacientes recibieron el inhibidor del punto de control dostarlimab (Jemperli) por vía intravenosa cada tres semanas, durante seis meses.

Sus tumores fueron seguidos de cerca, explica el Dr. Diaz, “usando imágenes, visualización como endoscopia, así como otros métodos”.

“Me siento normal otra vez”

Los resultados sorprendieron incluso a los Dres. Cercek y Díaz.

“La inmunoterapia redujo los tumores mucho más rápido de lo que esperaba”, dice la Dra. Cercek. “Mi enfermera investigadora, Jenna Sinopoli, me decía: ‘El paciente solo recibió un tratamiento y ya no sangra más y el terrible dolor se ha ido’. “La Dra. Cercek recuerda: “Los pacientes venían a mi consultorio después de solo dos o tres tratamientos y decían: ‘Esto es increíble. Me siento normal otra vez’”.

Como el primer paciente en inscribirse en el ensayo, el equipo de investigación estaba ansioso de que la experiencia de Sascha pudiera resultar ser un caso atípico. Sascha explica: “Antes de venir a MSK, los oncólogos de otro centro médico me dijeron que necesitaba quimioterapia, radiación y cirugía. En cambio, recibir infusiones de inmunoterapia cada pocas semanas en Nueva York sin efectos secundarios parecía pan comido en comparación”.

Resultó que Sascha no era una excepción. El Dr. Díaz recuerda su creciente entusiasmo porque “el primer paciente tuvo una respuesta completa a la terapia y no necesitó nada más. Luego, el segundo paciente no necesitó cirugía ni radiación. Luego el tercero. Muy pronto estamos en el décimo paciente que tuvo una respuesta completa. Eso es increíble.”

Los pacientes, por supuesto, estaban aún más emocionados. “Un joven y su familia se quedaron sentados en un silencio atónito cuando les dije que su cáncer había desaparecido”, recuerda la Dra. Cercek. “Luego nos agradecieron una y otra vez”. Ella continúa: “Una mujer joven miró la pantalla durante un examen y preguntó: ‘¿Dónde está el tumor?’ ‘Se ha ido’, le dijimos”.

La Dra. Cercek dice: “La parte más emocionante de esto es que cada uno de nuestros pacientes solo ha necesitado inmunoterapia. No hemos irradiado a nadie, y no hemos sometido a nadie a cirugía”. Ella continúa: “Han conservado la función intestinal normal, la función de la vejiga, la función sexual, la fertilidad. Las mujeres tienen su útero y sus ovarios. Es notable”.

Próximos pasos para los pacientes

Dres. Cercek y Diaz quieren que las personas con tumores de cáncer de recto que son MMRd sepan que el ensayo clínico continúa inscribiendo pacientes y está creciendo. El Dr. Díaz dice: “Nuestro mensaje es: Hágase la prueba si tiene cáncer de recto para ver si el tumor es MMRd. Independientemente de la etapa en la que se encuentre el cáncer, tenemos un ensayo en MSK que puede ayudarlo. Y MSK tiene una experiencia especial que realmente importa”.

Eso es particularmente importante para las personas con alto riesgo de cáncer de recto. Se descubrió que Sascha, como ocho de las personas en el estudio, tenía el síndrome de Lynch, una afección hereditaria que pone a las personas en un riesgo significativamente mayor de cáncer de recto, colon y otros tipos de cáncer.

El síndrome de Lynch se asocia con peores resultados de la quimioterapia y la cirugía, por lo que el tratamiento con inmunoterapia puede ser una nueva herramienta importante.

Del mismo modo, ha habido un aumento preocupante en la cantidad de personas menores de 50 años a las que se les diagnostica cáncer colorrectal, en particular cáncer rectal. La Dra. Cercek dice: “Estamos viendo a más y más jóvenes con cáncer de recto, incluidas personas de 20 años en nuestro ensayo. La inmunoterapia podría ser una nueva opción importante para ellos”.

MSK también está tratando de ayudar al creciente número de pacientes más jóvenes con el Centro para el cáncer colorrectal y gastrointestinal de inicio joven. Es el primer centro del mundo dedicado a las necesidades específicas de las personas menores de 50 años y está codirigido por la Dra. Cercek.

Ayuda potencial para otros tipos de cáncer

A medida que continúa el ensayo de cáncer de recto de MSK, el Dr. Díaz dice que espera que “sea la punta del iceberg”. Explica que “estamos investigando si este mismo método puede ayudar a otros cánceres en los que los tratamientos a menudo alteran la vida y los tumores pueden ser MMRd. Actualmente estamos inscribiendo pacientes con cáncer gástrico (estómago), de próstata y de páncreas”.

El Dr. Díaz acuñó un término para este nuevo método de usar inmunoterapia sola para combatir los tumores MMRd, llamándolo terapia “inmunoablativa”, que significa usar “inmunoterapia para reemplazar la cirugía, la quimioterapia y la radiación para extirpar el cáncer”. El Dr. Díaz dice: “Eso puede sonar futurista, pero en este ensayo, tenemos un ejemplo clínico en el que sucedió”.

Hoy, casi dos años después de que comenzó la prueba y permanece libre de cáncer, Sascha continúa viviendo una vida normal. Dirige un negocio familiar de muebles para el hogar y diseño de interiores y, a menudo, habla con personas que enfrentan cáncer rectal y de otro tipo.

“Toda mi experiencia ha sido como un sueño”, dice ella. “La investigación y la atención del cáncer de MSK está simplemente años y años por delante de lo que están o deberían estar otros hospitales, incluso los realmente buenos”.