Al Nassr vs. Inter Miami: cuándo y dónde ver el partido de Lionel Messi

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, en su gira de pretemporada que está realizando en Medio Oriente.

El cuadro estadounidense viene de perder 3-4 con el Al Hilal de Neymar Jr. quien no jugó por estar lesionado. Los goles para los norteamericanos vinieron de Luis Suárez, Lionel Messi y David Ruiz, mientras que para los árabes las anotaciones llegaron de Aleksandar Mitrovic, Abdullah Al-Hamdan, Michael y Malcom.

El Inter Miami aún no ha conseguido una victoria durante su pretemporada, pues empató con El Salvador y cayó también contra FC Dallas. Ahora, tendrán que jugar con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, en lo que debía ser el último enfrentamiento entre Messi y el astro portugués.

Sin embargo, el técnico del club árabe confirmó que CR7 no jugará el duelo, ya que se encuentra en la última etapa de su recuperación de la lesión en los gemelos que sufrió hace algunas semanas, por lo que no existirá un The Last Dance entre ambas figuras.

Cuándo y dónde ver Al Nassr vs. Inter Miami. Reuters.

¿Cuándo y a qué hora es el partido del Inter Miami vs. Al Nassr?

El partido amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Nassr se juega este jueves 1 de febrero, a las 15:00 horas, en el Kingdom Arena, de Arabia Saudita.

¿Dónde ver en vivo el partido del Inter Miami vs. Al Nassr?

El partido del Inter Miami de Messi y el Al Nassr se puede ver en vivo por el servicio de streaming Apple TV+. La aplicación en Chile tiene un costo de $3.500 al mes, sin embargo, existe una prueba gratuita por siete días para los usuarios nuevos.