Argentina vs. Paraguay: cuándo y dónde ver el partido por las Eliminatorias

La Selección Argentina viene de ganar sus dos primeros partidos por las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Fútbol del 2026 y ahora por la tercera fecha de la competición recibirá en su casa a Paraguay.

La Albiceleste ganó en su estreno en las Clasificatorias por 1-0 a Ecuador, siendo el primer partido oficial tras ganar el Mundial 2022. En la segunda fecha, los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron cómodamente a Bolivia por 0-3 en la altura de La Paz.

Ahora los campeones del mundo recibirán a la Selección Paraguaya, quien no inició de la mejor forma su proceso clasificatorio, ya que en la primera jornada empataron con Perú y luego cayeron sorpresivamente frente a Venezuela, por un gol de Salomón Rondón cuando el partido estaba finalizando.

La Selección Argentina se encuentra en la duda si jugará Lionel Messi, quien no pudo jugar en Bolivia por molestias físicas, y no ha podido estar en los duelos con el Inter Miami. Sin embargo, La Pulga llegaría al encuentro con Paraguay, partiendo desde el inicio. De no ser así, lo reemplazaría Giovani Lo Celso.

Cuándo y dónde ver Argentina vs Paraguay. Reuters.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Argentina vs. Paraguay?

El partido por la tercera fecha de las Eliminatorias entre la Selección Argentina y Paraguay, se jugará este jueves 12 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires.

La Albiceleste se encuentra en la segunda posición de la tabla con 6 puntos, siendo uno de los tres países invictos del torneo. Por parte de los Guaraníes, están en el sexto puesto con 1 punto.

¿Dónde ver en vivo el partido de Argentina vs. Paraguay?

El partido entre Argentina y Paraguay se podrá ver en el país solamente por el servicio de streaming de Paramount+, el cual tiene un costo de $3.199.