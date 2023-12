Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live: fecha de estreno y preventa de la película en Chile

El popular dúo británico llegará próximamente a los cines con su largometraje Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live.

La producción cinematográfica será una grabación que se hizo en directo durante un concierto realizado por los artistas en The Royal Arena en Copenhague, Dinamarca, oportunidad en la que utilizaron 14 cámaras para poder capturar la puesta en escena, los efectos visuales y la banda instrumental del show.

De esta manera, los fanáticos podrán disfrutar la gira de los Pet Shop Boys, en donde Neil Tennant y Chris Lowe interpretan los mejores éxitos de sus más de 40 años de carrera.

Por ende, entre las canciones que formarán parte de Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live están West End Girls, Opportunities (Let’s Make Lots of Money), Left to My Own Devices, What Have I Done to Deserve This y It’s a Sin, entre otras.

Fecha de estreno Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live

La película Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live será estrenada en los cines chilenos el próximo miércoles 31 de enero.

No obstante, el largometraje del concierto, además de la fecha ya mencionada, se exhibirá solo un día más, el domingo 4 de febrero de 2024.

Por ende, la producción cinematográfica será un evento especial, ya que estará disponible únicamente por dos días.

¿Cómo comprar entradas en el cine para la preventa?

Las personas que deseen ver la película ya pueden comprar, por medio de preventa, sus entradas para Pet Shop Boys Dreamworld: The Hits Live. Este proceso lo pueden realizar a través de las páginas o de las apps de las siguientes cadenas de cine del país:

Al ingresar a la página del cine escogido, el usuario solo deberá hacer clic en el banner en el que se indica la preventa del largometraje y seguir los pasos indicados para, finalmente, pagar las entradas de manera virtual.