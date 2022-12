Kate Winslet revela por qué Jack no podía sobrevivir si subía a la puerta flotante en Titanic

A 25 años del estreno de la inolvidable cinta Titanic, nuevamente apareció un debate que ha perseguido al director y los actores: por qué Jack (Leonardo DiCaprio) no podía subir a la puerta flotante y así sobrevivir.

Esa es la interrogante que por años ha estado en la mente de los espectadores, quienes simplemente no pueden olvidar el romance entre Jack y Rose, esta última interpretada por la actriz Kate Winslet.

Recordemos que en Titanic es Rose quien sobrevive, luego de que Jack le pidiera que subiera a una puerta que estaba en el mar. En la mitad de la noche y con bajas temperaturas ambos esperaron la llegada de un bote que los pudiera rescatar, pero eso no pasó hasta varias horas después.

Cuando finalmente llegó ayuda, Jack ya había fallecido por hipotermia.

Y ahora, la actriz Kate Winslet quiso aclarar desde su visión personal el por qué Jack no podría haber sobrevivido en ese momento.

El clásico de James Cameron se estrenó en 1997. Foto: Titanic.

La opinión de Kate Winslet

En 2016, Winslet ya se había referido a esta misma interrogante. En ese entonces planteó que “podía haberle hecho un hueco en ese pedazo de puerta”.

Pero ahora, la actriz de Una pasión secreta tuvo una opinión completamente diferente. Hace poco, en una entrevista con el podcast “Happy Sad Confused” de Josh Horowitz, Kate dijo lo siguiente: “Yo no lo sé. Esa es la respuesta. No lo sé”.

Dado que tiene conocimientos de buceo, remo y kitesurf, Winslet aseguró que comprende de cerca la forma en que se comporta el agua. “Si pones a dos adultos en una tabla de surf de remo, inmediatamente se vuelve extremadamente inestable. Eso es seguro”, explicó.

Jack y Rose son los protagonistas de un romance "imposible" en la película de James Cameron. Foto: Titanic.

“Tengo que ser honesta, en realidad no creo que hubiéramos sobrevivido si los dos nos hubiéramos subido a esa puerta”, enfatizó la actriz.

En sus palabras, lo que por años se ha cuestionado en Titanic simplemente no era inviable: “Creo que habría encajado, pero se habría volcado y no habría sido una idea sostenible. Sí, podría haber cabido en esa puerta, pero no se habría mantenido a flote”.

Un estudio científico para demostrar que Jack no podía sobrevivir

Es probable que quien más reciba las dudas por la muerte de Jack es el director de Titanic, James Cameron.

Y para dejar atrás las teorías que han rodeado al largometraje, el cineasta dio a conocer que producirá un documental en el que contrató un estudio científico para demostrar que la tabla no podía sostener a dos personas adultas.

“Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas (…) Desde entonces, hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial que se estrenará en febrero”, comentó Cameron, en declaraciones recogidas por The Toronto Sun.