Agustín Tapia, líder del World Padel Tour: “Hay muchos países donde ha crecido el deporte, pero Chile es increíble”

En diciembre las grandes estrellas del pádel llegarán al país para disputar el Pala Tour Fest. En masa y cerrando un año de cambios y crecimiento para el circuito mundial, aterrizarán en Santiago figuras como Fernando Belasteguín, Federico Chingotto, Sanyo Gutiérrez, Jerónimo “Momo” González, Miguel Lamperti y Javier Valdés. Eso sí, los ojos estarán principalmente puesto en la pareja número uno del planeta: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Es en medio de su preparación de cara al evento, que se disputa el 20 y 21 de diciembre en el Movistar Arena, que Tapia conversa con El Deportivo sobre el año donde ganó 10 torneos (nueve de ellos seguidos), logró 46 victorias consecutivas en el circuito y alcanzó la cima planetaria junto a Coello, transformándose en los jugadores más jóvenes en lograrlo. También habla de la expansión que ha tenido la disciplina en el país y los siguientes pasos que se deben realizar para no frenar la revolución.

Ha sido una temporada soñada y con compañero nuevo...

Desde el primer día en que entramos a una cancha juntos fue como si nos hubiésemos conocido desde hace mucho tiempo. Era verdad que estaba toda la incertidumbre con nuestra unión, porque nadie sabía cómo íbamos a jugar nosotros, cómo íbamos a funcionar, había gente que creía en el proyecto y otros que no, que decía que todavía nos faltaba. Una semana antes de que empiecen los torneos, nos fuimos a probar jugando partidos y no nos fue tan bien, pero cuando llegó el primer torneo fue totalmente diferente. La verdad que tampoco me hubiese imaginado que nos iba a ir tan bien.

¿Cómo mantiene la motivación después de ganar tanto en un mismo año?

Todas las semanas haces la misma rutina para ir a jugar el partido, entonces es cansador. Hay que estar muy fuerte mentalmente. A todo el mundo le está costando jugar tantos partidos, tantos torneos, pero a nosotros un poquito más porque venimos de un desgaste mayor. La idea es encontrar la motivación partido a partido, saber que desde la primera ronda puedes perder.

¿Quedan cosas por mejorar en 2024?

Siempre uno busca mejorar. Yo creo que alcanzamos un nivel muy alto de pádel en algunos torneos de este año, pero lo difícil, y lo que queremos intentar lograr, es volver a tener el hambre que teníamos a principio de año. Yo sé que el equipo sabe que es medio desgastante viajar tanto, jugar todos los partidos, irse de casa semanas, estar fuera, pero de eso se trata, de intentar encontrar la motivación. Nuestro objetivo ahora es volver a tener esa hambre y poder mantenernos mucho tiempo, eso es muy difícil.

2024 también tendrá nuevo circuito...

Yo creo que es algo muy beneficioso para los jugadores que ahora tengamos un camino que seguir, algo concreto para el año que viene. Todavía no se sabe mucho, pero se sabe que va a haber un solo circuito y yo creo que va a estar muy bueno. Esperemos no viajar tanto como este año, jugar menos y mejores torneos como se viene mostrando con Premier Padel, que son tremendos torneos.

Antes de eso estará en el Pala Fest acá en Santiago ¿Chile es un caso especial en la expansión global del pádel?

Hay muchos países donde te sorprende todo lo que ha crecido el pádel pero Chile es increíble. Yo soy muy amigo de Javi Valdés y siempre me va contando cómo se vive el pádel aquí. Para el evento de ahora en diciembre va a haber muchísima gente, porque que se haga en el Movistar Arena quiere decir que promete. Muy sorprendido y agradecido de ver cómo crece el pádel en ese lindo país.

¿Eso se ve en otros lados de Sudamérica?

Sí, cuando fuimos a Paraguay también sentí que la gente estaba muy enviciada, muy fascinada. Había mucha gente también en el pabellón. Brasil es muy grande y hay zonas en donde se juega. Ahora nos llaman para hacer eventos en Venezuela y en Ecuador. La verdad que eso antes no pasaba. Eso quiere decir que de a poco va a ir creciendo, yo solo creo que hay que darle tiempo.

Estados Unidos es un mercado donde aún no ha podido entrar ¿cree que eso va a cambiar pronto?

Yo creo y quiero que así sea. Amigos de allá me cuentan que está creciendo muchísimo también, pero bueno, es un país tan grande que por ahí le puede llevar un poquito más de tiempo, pero confío en que en Estados Unidos también se meta y empiecen a sacar jugadores. Lo único que falta es tiempo, confío en el pádel como deporte para que llegue en algún momento a explotar ahí.

¿Cuál es la clave para seguir con toda esta expansión?

Yo creo que la clave puede estar en los niños, en que se abran muchas escuelas, porque al final los niños son el futuro. En España le dan mucha importancia a los menores y me parece perfecto, porque los que eran menores hace 10 años ahora están todos en el World Padel Tour, así que yo creo que lo principal para que jugadores de distintos países lleguen a profesional es darle más importancia a los menores.

Usted habla de estos nuevos jugadores ¿Cómo es la relación entre los jóvenes y los más experimentados del circuito?

Siempre hay respeto. Yo tuve el placer de jugar con varios experimentados, leyendas, números uno, que me ayudaron mucho. Nosotros ahora también esperamos ayudarles a los más jóvenes, ya sea diciéndoles algunas palabras, conversando con ellos o dándoles algunos consejos dentro de la pista, que por ahí viendo se aprende muchísimo.

Las nuevas parejas encontraron un circuito mucho más armado...

Somos unos privilegiados los que podemos ser parte de esto, vivir de esto. Yo creo que nada hubiese sido sin los jugadores, sin las leyendas que tenemos ahora, que lo lucharon desde abajo, que iban a jugar torneos por poca plata, con menos gente, con menos público. Nosotros la verdad estamos cosechando todo lo que ellos sembraron.