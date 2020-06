Al rescate de la categoría olvidada: el plan para reflotar la Segunda División

En estas horas, en la oficina de partes de la ANFP yace una nota dirigida al presidente del fútbol chileno. La firman los presidentes de los clubes de la Segunda División, la tercera categoría del fútbol rentado. El escrito de presentación resume las demandas históricas de los clubes que la componen. Y es la introducción para la ambiciosa propuesta adjunta, que persigue otorgarles derechos económicos y también de decisión a los 12 clubes que la integran.

“Creemos que cumplir una década de vida sin lograr solucionar los problemas, en un récord muy lamentable; habla de negligencia y una discriminación arbitraria por parte del ente rector y del Consejo de Presidentes como asamblea soberana del fútbol profesional, del cual no formamos parte”, se lamentan en la carta los timoneles de los clubes.

Las entidades que forman la Segunda División decidieron pasar a la acción. Y en ese contexto se enmarca la propuesta de financiamiento de la categoría. El plan tiene una proyección de siete años, al término de los cuales el valor tope del gasto en planillas se financiaría con el aporte proveniente de Quilín. Los lineamientos, en todo caso, son más amplios. Los cuatro ejes incluyen el derecho a voto en las determinaciones globales y en las que atañen directamente al torneo en el que participan. E incluyen una advertencia: “Dejamos manifiestamente claro, que las dirigencias de los 12 clubes que componen esta categoría, han estado por varios años intentando llegar a una solución por la vía del diálogo y no hemos sido considerados. Esperamos que la propuesta sea bien acogida, y, quien corresponda, del directorio o Consejo de Presidentes, nos atienda a la brevedad posible, para en definitiva, otorgarnos nuestros derechos como clubes miembros, o bien, las instituciones iniciaremos acciones en Tribunales de Justicia”, consigna el documento.

El proyecto

Los clubes aspiran a recibir un aporte porcentual progresivo en relación a sus gastos, según el plan al que tuvo acceso La Tercera (ver abajo). El monto mensual parte en los $ 10,8 millones mensuales en 2020 (lo que incluye un bono adicional por gastos relacionado con el COVID-19 también por 2021) y llega hasta los $ 35,1 millones en el mismo período en 2027. Según este plan, el aporte inicial para la Segunda División representaría el 2 % de los dineros que se les reparten a los clubes del fútbol chileno. En 2027, la cifra llegaría al 5,7 %. Y, en la práctica, alcanzaría para solventar el tope de gastos en las planillas mensuales.

“Queremos que nos empiecen a mirar en serio. La Segunda División siempre ha sido vista como un invento, el hermano chico, el socio-no socio. Somos miembros de la ANFP, pero no tenemos ningún derecho. No participamos ni siquiera en la elaboración de bases de nuestro propio campeonato. Nuestro único ingreso son las entradas”, explica Guillermo Lee, presidente de San Antonio Unido y autor de la propuesta junto a su equipo asesor. “El resto de los clubes está de acuerdo”, enfatiza.

Las reivindicaciones van más allá de los números. “Aspiramos a que la Segunda División tenga derecho a voz y voto. A 0,5 voto cada club, lo que da seis votos totales en la categoría. Y a que las bases de nuestros campeonatos sean elaboradas por una propuesta técnica de Segunda, y validadas por el directorio o el Consejo de Presidentes”, explica.

Rechazo a las filiales

Lee destaca que, pese a lo esmirriada de la condición financiera de los clubes, la categoría ha enfrentado de la mejor manera posible la crisis por la inactividad derivada del coronavirus. “Tenemos 350 jugadores contratados, a los que hay que sumar entrenadores y funcionarios. Solo tres clubes han enviado gente a la AFC, el resto ha seguido pagando. Pero seguimos siendo los hermanos pobres. Y no nos gusta”, insiste Lee.

El presidente del SAU advierte que de no encontrar soluciones, la disputa puede terminar en los tribunales de justicia. “Estamos dispuestos a judicializar el tema si no encontramos respuestas. Creemos que se ha cometido el delito de administración desleal”, concluye.

De paso, rechaza la introducción de filiales que propone Colo Colo. “Mayne-Nicholls busca quitarle competitividad a la liga con su propuesta. Nos quieren volver a mirar como un invento que no es de la ANFP ni de la ANFA”, explica.

Y propone la liberación de las restricciones de edad para los jugadores. “Que no se limite el tema de la edad, que no seamos Sub 25. Eso mejoraría el campeonato”, resalta.