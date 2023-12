¿Asumiría en la U?: Gustavo Quinteros se refiere a la posibilidad de reemplazar a Mauricio Pellegrino

La semana pasada el directorio de Blanco y Negro tomó la decisión de que Gustavo Quinteros no continuara al mando de la banca de Colo Colo. De esta forma, se cortó un proceso de tres años y dos meses, en el que los albos vivieron momentos inolvidables como la estrella 33 o la dramática definición por la permanencia ante la Universidad de Concepción en 2021.

El argentino nacionalizado boliviano había guardado silencio durante estos días tras sus salida del Monumental. Sin embargo, este lunes decidió hablar con TNT Sports, en donde respondió en vivo una complicada pregunta.

Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

Johnny Herrera, histórico exportero azul, le consultó si acaso dirigiría en el futuro a la Universidad de Chile. Tras la pregunta, el DT sonrió y luego respondió: “Por respeto a toda la gente de Colo Colo no lo haría hoy, ni el año que viene, pero en el futuro no cierro las puertas a ningún equipo del mundo”, comenzó diciendo.

Luego, Quinteros agregó: “Hoy te digo que no, porque me siento muy ligado a este club (Colo Colo), he salido por la puerta grande, he trabajado al 100%. Pero me gustaría volver a Chile, es un muy buen país”.