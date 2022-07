Carlos Sainz da el golpe y consigue su primer triunfo en la Fórmula 1 en Silverstone

Carlos Sainz dio el golpe y se quedó con el Gran Premio de Gran Bretaña. Luego de 151 carreras y ocho temporadas, el piloto español de Ferrari consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. No desperdició su gran oportunidad. Salió desde la pole, luego de una épica clasificación bajo una intensa lluvia, y se quedó con el triunfo. Aunque peleó palmo a palmo con su compañero de equipo Charles Leclerc, terminó siendo el más sólido de la carrera en Silverstone y, tras nueve años, alguien de su país pudo festejar.

No fue una carrera cualquiera. Fue de esas apasionantes, que ponen los pelos de punta. Y no solo por el brillante desempeño del madrileño, sino que también por el accidente del Guanyo Zhou, quien protagonizó un espeluznante incidente en la salida y obligó a pausar la prueba, con bandera roja, junto al británico George Rusell y el tailandés Alex Albon. El chino, eso sí, se llevó la peor parte, pues quedó volcado, pese a que salió ileso.

Sainz supo cuidar su ventaja. Sabía desde un principio que al acecho estaba Max Verstappen, a quien le había arrebatado un día antes la pole con una increíble vuelta. El español no le dio chances a sus rivales y les cerró todos los espacios. Estaba decidido a quedarse con el triunfo. El podio lo completaron el mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, y Lewis Hamilton, de Mercedes, quienes finalizaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La tarea no fue sencilla para el español. Mad Max presionó constantemente a quien fue su principal rival de la jornada y en su momento puso en peligro su triunfo. En la vuelta 10, Sainz se salió levemente de la pista y el de Red Bull no desaprovechó la chance de recuperar el liderato.

Pero Sainz no se rindió. Se mantuvo al acecho y tuvo su premio. Verstappen pinchó luego de pasar por encima de un trozo de fibra de carbono y el español recuperó la delantera dos vueltas más tarde para no soltarla más. Aunque Leclerc estaba muy cerca, no le dio espacios y al final concretó un festejo histórico. El único en su carrera. Primera pole el sábado y, al día siguiente, primera victoria. Un día imposible de olvidar para él.

De esta forma, Sainz obtuvo su podio número 12 de su carrera, mientras que Verstappen siguió dominando la clasificación del Mundial. El mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, se ubica segundo, mientras que el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, marcha tercero. Al acecho quedó el madrileño, quien escaló al cuarto puesto.