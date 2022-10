Claudio Bravo valora su actuación ante la Roma: “Me preparé en silencio cuando no estaba inscrito”

Claudio Bravo tuvo una gran actuación este jueves, en la victoria del Betis sobre la Roma por la Europa League. Un par de intervenciones notables del golero chileno ayudaron a que el elenco de Manuel Pellegrini saliera victorioso de su expedición en Italia.

Su destacada performance no solo lo convirtió en trending topic, sino que reflotó la discusión respecto a su presencia en la Roja, considerando que Eduardo Berizzo no lo convocó a los últimos amistosos de la Selección, ante Marruecos y Qatar. Tras el juego, Bravo se manifestó mediante su cuenta de Instagram. “Noches mágica! (sic). Pero siempre equipo por sobre todo. Notable Gladiadores!!!”, posteó el golero.

También habló con los medios, valorando su presentación ante el cuadro de la Loba y recordó su trabajo cuando no estaba inscrito para jugar debido al lío del club bético con el fair play financiero. “Cuando te preparas bien y tienes bagaje en este tipo de cosas, va bien. Me preparé en silencio cuando no estaba inscrito, por eso me llevo una sensación aún más buena”, afirmó en Movistar TV.

“Nos vamos con la sensación de haber jugado bien casi todo el partido, tuvimos la iniciativa, manejamos muy bien el trámite a nivel defensivo y ofensivo. El triunfo es magnífico. La idea era no desesperarnos y confiar en lo que venimos haciendo”, añadió. Por último, Bravo agradeció el apoyo de los fanáticos verdiblancos que estuvieron en el Olímpico de Roma: “Ganar aquí con ellos, que no pararon de cantar en todo momento, nos llena de satisfacción”.

Claudio Bravo se manifestó en Instagram tras su actuación ante la Roma.

También Manuel Pellegrini se refirió a la actuación de su golero y a la opción de que retorne a ser considerado para la Selección. “Claudio cada vez que juega demuestra que está plenamente vigente. Pero el técnico de la selección chilena es el encargado de evaluarlo y seguirlo, él sabe quiénes son los jugadores seleccionables. No me corresponde meterme en eso”, dijo”.