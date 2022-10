José Mourinho lamenta la derrota ante Pellegrini y felicita al arquero chileno: “Claudio Bravo estuvo bien, pero tuvimos mala suerte”

Un cortante José Mourinho se vio en la conferencia de prensa después de la derrota de la Roma. El luso evitó hacer valoraciones individuales y reconoció los errores que tuvo su equipo en la caída ante el Betis.

“Cuando fallamos, lo hacemos todos juntos. No pensamos en las individualidades, tenemos que hacer valoraciones de equipo”, aseguró el lusitano.

Consultado sobre las razones de la derrota ante el cuadro de Pellegrini, el adiestrador europeo reconoció que “es difícil decirlo. Hemos tenido mala suerte. Tuvimos oportunidades. Claudio Bravo estuvo bien, pero tuvimos mala suerte”.

Asimismo, completó que “en el 1-2 Matic se fue demasiado alto para presionar y Spinazzola no acompañó. Ellos encontraron el espacio, así que llegó el centro y el gol. Todos nos equivocamos”.

Consultado sobre la supuesta mala racha que vive su plantel, el entrenador tampoco lo descartó, sobre todo por la condición física de algunos de sus jugadores.

“No soy supersticioso, no pienso en estas cosas. Pero tenemos lesiones que son imposibles de controlar, por experiencia creo que tendremos malas noticias. La contradicción es que también hemos hecho algunos grandes partidos”, dijo el lusitano.

La Roma se medirá el jueves de la próxima semana ante el Betis, esta vez en el Benito Villamarín. El equipo italiano suma 3 puntos e hipotecó en gran parte sus opciones de clasificar a la siguiente rinda.

“Dentro de dos días tenemos otro partido de Liga, entonces volveremos a pensar en el Betis. Estamos en una situación en la que pensar en acabar primeros de la tabla no es un objetivo, el objetivo es acabar segundos y, si podemos”, aseguró The Special One.

Asimismo, confirmó que “terminar segundo, terminar tercero. Creo que el partido contra el Ludogorets será decisivo, pero intentaremos sumar puntos en Sevilla”.

Sobre la derrota, el lusitano afirmó que “yo creo que nuestro error es el cansancio, no pienso en otra cosa. Es una derrota muy dura, el equipo no merecía perder, lo más justo era el empate”.