La Roma recibe al Betis por la Europa League: la vieja rivalidad entre Mourinho y Pellegrini vive un nuevo capítulo

El sorteo de la Europa League volvió a enfrentar a dos viejos conocidos. La Roma de José Mourinho se mide al Betis de Manuel Pellegrini, en el primero de dos duelos del Grupo C de la competición.

Un enfrentamiento con mucha historia, más de 11 años, donde el predominio se lo lleva el europeo por mucho. En total, ambos entrenadores se midieron en 15 ocasiones con ocho triunfos para The Special One, tres empates y sólo cuatro triunfos para el adiestrador chileno.

El primer duelo se produjo el 3 de marzo de 2011, cuando el Real Madrid del lusitano goleó 7-0 al Málaga del DT nacional, en el Santiago Bernabéu. Después de esa derrota, los merengues volvieron a vapulear al elenco andaluz, esta vez en La Rosaleda, esta vez con un expresivo 4-0, el 22 de octubre del mismo año.

Precisamente, en esa misma temporada, ambos profesionales se volvieron a medir en otras dos ocasiones, por los octavos de final de la Copa del Rey. Otra vez doble victoria para el portugués: 3-2 en la capital hispana y victoria por la mínima en Andalucía.

Primer triunfo del chileno

Recién en el sexto duelo entre ambos, el Ingeniero pudo conocer la victoria. Fue el 22 de diciembre de 2012, cuando el cuadro malagueño venció como local 3-2 al gigante blanco.

Después de esa celebración, Mou volvió a tomar el testimonio y se llevó otros tres triunfos en los choques siguientes. Uno más con el Madrid y dos en la Premier League, en la temporada 2013-’14, cuando el de Setúbal estaba en Chelsea y el chileno ya conducía a Manchester City.

Pese a los apabullantes números de José Mourinho, Pellegrini perdió solo uno de los últimos seis duelos entre los dos entrenadores. Ganó dos veces con el City a los Blues del portugués y en el penúltimo duelo el West Ham United del chileno se impuso por 3-1 al alicaído Manchester United del europeo.

La última vez que se vieron las caras en una cancha de fútbol, el Tottenham Hotspur de Mou dio cuenta de 3-1 en casa del West Ham del Ingeniero, el 29 de noviembre de 2019, poco antes de que el santiaguino dejara la banca del elenco londinense.

Declaraciones cruzadas

Son varias las diatribas que han protagonizado ambos rivales, los mismos que se medirán en el Olímpico de la capital italiana. “Si el Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o en Italia, no al Málaga”, advirtió el lacerante Mourinho en la antesala del primer duelo entre ambos.

Un comentario que el chileno respondió de manera flemática con una simple frase: “A muchos les duele, pero fue la mejor campaña histórica del Real Madrid en cuanto a puntos”. The Special One no se quedó atrás y contestó que “Pellegrini dijo solo un parte de la verdad. Pero perdió en la primera ronda de la Copa del Rey (contra Alcorcón) y en octavos de final de la Champions. Además, fue segundo y el segundo es el primero de los últimos”.

No fue el único capítulo entre los dos profesionales. Cuando ambos coincidieron en el fútbol inglés, conocido es el incidente en el que el chileno no saludó al europeo después de una derrota del City ante el Chelsea. “Es normal que no me de la mano cuando pierdes en el último minuto”, lanzó en ese entonces el actual DT de la Roma.

El últmo capítulo

Y aunque tras el sorteo, Mourinho calificó al adiestrador nacional como un profesional “top”, lo cierto es que, en la antesala del duelo en la Ciudad Eterna, el Ingeniero volvió a abrir un pequeño flanco en la controversia.

Consultado, precisamente, por ese flagrante ninguneo de hace 11 años, el actual profesional del Betis puso en su lugar al verborreico ex ayudante técnico del Barcelona español.

“Yo estaba orgulloso de haber ido al Málaga, porque vivo de desafíos y aquello era un proyecto nuevo. Creo que a Mourinho le ha sucedido un poco lo mismo: él estaba en la élite del fútbol y ahora él también vive de desafíos, como llevar a la Roma a la Champions o ganar la Conference League”, dijo el chileno en entrevista con La Gazzetta dello Sport.

En la misma línea, el santiaguino insistió en que “Mourinho no entró en decadencia, pero tuvo salidas conflictivas en todos los últimos grandes clubes donde estuvo. Por eso mismo la elección de la Roma es un paso de gran madurez, en mi opinión, un paso que yo hice hace diez años antes yéndome a Málaga. Y ahora la Roma tiene a un gran entrenador con el cual puede dar un salto de calidad definitivo”.