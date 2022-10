Pellegrini avala el deseo de Bravo de seguir en la Roja pese a sus 39 años: “Claudio está plenamente vigente”

Claudio Bravo, jugando para el Betis en la Europa League. Foto: Twitter Betis.

El Ingeniero destacó el trabajo del meta chileno en el triunfo 2-1 sobre la Roma, aunque aclaró que “el técnico de la selección es el encargado de evaluarlo y seguirlo (…) No me corresponde meterme”. Sobre su rivalidad con Mourinho, dijo que “tengo una buena relación, no es que me alegre ganarle”.