Con destacados exponentes nacionales e internacionales: Valparaíso Cerro Abajo confirma la fecha para la edición 2024

El 3 de marzo fue la fecha elegida para llevar a cabo la carrera urbana Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Será la 20ava edición de este evento que cada año es más relevante para los porteños y los habitantes de la quinta región. El lugar designado para celebrar la competencia fue el emblemático Cerro Alegre, que con sus empinadas calles e irregulares escaleras han albergado el evento desde 2003 a la fecha.

Momento histórico para la ciudad

Red Bull Valparaíso Cerro lleva 20 años contribuyendo a la escena nacional e internacional de las carreras en descenso de bicicletas, y esta edición no es la excepción. Se trata de un momento histórico para un evento pionero en esta disciplina, ya que contará con la destacada presencia de 30 de los mejores pilotos del globo, siendo esta la carrera estandarte de la llamada Serie Global Cerro Abajo. En 2024 se sumará una corrida en Italia, además de las que ya se llevan celebrando en Colombia y México.

Víctor Heresmann, actual director del evento y uno de los principales encargados de traer esta instancia a nuestro país, no esperaba la cálida recepción y el entusiasmo de la población por la carrera cuando esta se realizó por primera vez en 2003. “Esta celebración nos da el espacio para mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo certero que es el dicho de que a veces el fin es el propio camino. Esta loca idea de hace 20 años le entregó al país un evento que se enraizó en una ciudad y desde ahí desplegó alas y aterrizó en otros continentes”, explicó el organizador al ver con orgullo la repercusión de su iniciativa.

Grandes exponentes

La competición ha visto pasar un sin fín de ruedas por los escalones y adoquines de la ciudad puerto. Grandes deportistas de esta disciplina han desfilado y concretado destacadas actuaciones, entre ellos, diversos compatriotas. El chileno Sebastían Vásquez fue el primer corredor en alzarse como campeón. A él se suman Antonio Leiva -tetracampeón en 2004, 2005, 2006 y 2008-, Mauricio Acuña -vencedor en 2012-, y Pedro Ferreira -ganador de las versiones 2019 y 2022-.

En el ámbito internacional, cinco deportistas de distintos países se han consagrado. El primero de ellos fue el francés Cedric Gracia en 2007 y 2009, lo sucede un multicampeón del torneo: el eslovaco Filip Polc con sus cuatro triunfos en 2010, 2011, 2014 y 2015. Por otro lado, el colombiano Marcelo Gutiérrez y el germano Johannes Fischbach se alzaron con la glora en 2013 y 2016 respectivamente. Completa el quinteto de campeones extranjeros, el último y tres veces campeón, Tomas Slavík proveniente de República Checa.

Bajo esta misma línea, está confirmada la presencia de dos de los máximos favoritos al título y ha llevarse la denominada corona del “Rey del Puerto”. Dirán presente el actual campeón, -el checo Tomas Slavík-, y la máxima carta nacional, Pedro Ferreira. Ambos viene de superar fuertes caídas que les significaron importantes lesiones de cara a los períodos de entrenamiento y en el caso del chileno, la pérdida de la carrera en 2023.

En relación a su accidente y no poder repetir el título, Ferreira se encuentra mentalizado en repetir una actuación que le devuelva los laureles obtenidos en 2022. “En la última carrera tuve una caída en el entrenamiento y no pude competir. Fue una lástima porque me sentía preparado, pero lo utilicé este año como motivación y voy por mi tercer campeonato. Me siento fuerte y creo que físicamente estoy en mi mejor momento”, dice el deportista.