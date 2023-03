Con Gabriel Suazo de titular, el Toulouse cae por la mínima ante el Clermont

Gabriel Suazo fue titular y disputó 67 minutos en la derrota del Toulouse como local. El elenco violeta tuvo un pálido desempeño y cayó por la cuenta mínima ante el Clermont, lo que los dejó en la decimosegunda ubicación de la Ligue 1, con 32 unidades.

El local arrancó como el claro protagonista. Les Pitchouns entraron con personalidad y se adueñaron de la posesión del balón. Desplegaron su juego e implementaron una línea alta de presión, empujando sobre el arco rival. En tanto, el lateral nacional se vio activo desde su banda.

No obstante, la idea de juego se fue diluyendo poco a poco. El Toulouse no logró profundizar ni mucho menos traducir la amplia cantidad de minutos con la pelota a ocasiones claras. Derechamente, no generaron peligro. El Clermont emparejó las acciones y el duelo arrancó un trámite más disputado, sobre todo en la mitad de la cancha.

Así, casi sin nada que destacar, se fueron al descanso tras un pálido primer tiempo. El complemento arrancó con otro ánimo. Ambos equipos salieron con otra disposición y aceleraron el ritmo. Y claro, las dos escuadras se dieron cuenta del letargo de su rival y, con más ganas que buen fútbol, salieron a buscar la victoria. A pesar de que ninguno lograba tener opciones claras para anotar, se notó una diferencia, al menos, en la intención que mostraron. El juego comenzó a desarrollarse más cerca de las áreas, pero aún estaban lejos de anotar.

En el minuto 67 se acabó el partido para Suazo. El zaguero zurdo fue reemplazado por el joven Moussa Diarra, de 20 años. El francés no perdió el tiempo y, en su primera jugada, mostró su férrea defensa. Jim Allevinah recibió el balón y, a su vez, fue víctima de una dura infracción del recién ingresado, que se salvó de la tarjeta amarilla.

En el 76′ vino el único descuento del duelo. Oumar Konaté controló un despeje en la mitad de la cancha y arremetió por el centro. Rompió líneas habilitando a Komnen Andric, que pivoteó para el Saîf-Eddine Khaoui. Desde la media luna, el tunecino remató de primera al ángulo superior izquierdo. Un verdadero golazo del zurdo para abrir la cuenta y sellar la victoria del Clermont. Con esta derrota, el Toulouse se estancó en la decimosegunda posición de la Ligue 1. Los violetas enfrentarán al Angers por el certamen francés, el próximo domingo 12 de febrero.