Copa Davis: Alejandro Tabilo abrirá la serie ante Eslovenia y Nicolás Jarry será el segundo singlista

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo de la serie de Copa Davis por el Grupo Mundial I, entre Chile y Eslovenia, que se llevará a cabo en el Club Unión de Viña del Mar. La principal ausencia del equipo nacional es la de Christian Garin, quien presenta una lesión en el hombro derecho, que lo obligó a marginarse.

En ese sentido, Alejandro Tabilo asumirá la responsabilidad de ser el singlista número uno del país, mientras que Nicolás Jarry será la segunda raqueta. De acuerdo al orden determinado en el Hotel Sheraton Miramar, el flamante top 100 será el encargado de abrir la confrontación ante el juvenil Bor Artnak, a eso de los 14.45 de este viernes.

En tanto, Nico enfrentará a Blaz Rola (179°), la mejor raqueta visitante. El zurdo estaba en duda, debido a una severa intoxicación alimentaria que lo marginó de los últimos dos entrenamientos. Según propia confesión, se encuentra a un 70%, aunque confía llegar en óptimas condiciones para mañana.

El dobles lo protagonizarán Tabilo con Tomás Barrios, quien volverá a jugar después de casi un mes lesionado del psoas. Sus rivales serán Rola y Sebastian Dominko.

“Feliz de representar a Chile, es una buena oportunidad, tenemos buen equipo. Es una linda oportunidad para darlo todo mañana. Vengo entrenando muy bien, con mucha confianza, jugando muy suelto. Espero seguir en ese nivel”, expresó el nacido en Toronto.

Mientras que el capitán Nicolás Massú mostró su satisfacción por la respuestas de los jugadores. “Confío en el equipo, han entrenado bien, se han acostumbrado bien los que jugaron en San Carlos de Apoquindo”, expresó.

Sobre sus rivales, el doble campeón olímpico no se confía. “Es una mezcla de experiencia con jugadores jóvenes. No están Bedene ni Kavcic, pero está Rola y hay jugadores importantes a nivel juvenil. Los he podido seguir. Nosotros estamos preparados para jugar con quién sea. Tenemos el mayor de los respetos, los partidos se ganan en la cancha y tenemos que hacer nuestro trabajo”, manifestó.

Por último, explicó las razones que lo llevaron a armar esta nómina, en la que incluyó a dos jugadores de proyección, como Diego Fernández y Daniel Núñez, pero sin embargo no convocó a Gonzalo Lama, quien en esta temporada registra dos semifinales de challenger y superó la qualy del ATP de Santiago.

“Uno como capitán tiene que tomar decisiones. Llevo 7 u 8 años en el cargo y hay jugadores que siempre van a ser alternativa. La verdad es que hay un número de jugadores que se puede llamar. Bueno, y uno como capitán toma decisiones y creo que en esta Copa Davis está el equipo que pensé que tenía que estar. Soy yo el que toma decisiones y obviamente que cada jugador tiene su mérito para estar acá. Mi trabajo es pensar bien el equipo, armarlo bien, hacerlo con tiempo y siempre confiando en que mis decisiones son las correctas. Estamos confiados para mañana y esta Copa Davis es una más en el camino y vamos a tratar de ganar para jugar en septiembre la zona que viene”, manifestó, fiel a su estilo.