Eduardo Vargas aclara la polémica foto con Mauricio Isla: “Yo estoy tranquilo porque era mi día libre”

Eduardo Vargas vive días dulces en el Atlético Mineiro. El delantero ha sido importante en los últimos partidos del cuadro Galo y una posible renovación asoma en el horizonte. Presente opuesto al presente de Mauricio Isla en Flamengo. En rueda de prensa, el delantero aclaró que él no sabía de la situación del Huaso en el momento en que asistieron ambos a una fiesta: “Yo estoy tranquilo porque era mi día libre”, declaró.

A diferencia de Turboman, el carrilero no contaba con la venia de su club y fue sancionado. “Soy muy amigo de Mauricio, él estaba con su novia y me invitó a un bar, fui y estuvimos ahí. Para él significó cosas malas, pero la verdad es que no sé, son problemas de ellos”, complementó el ex Universidad de Chile.

Para zanjar el tema, el goleador se refirió a la foto que se tomó junto al lateral, imagen que fue el centro de la polémica: “Nos tomamos una foto como siempre, como cuando voy a la selección o nos encontramos en cualquier lugar, lo hizo y la puso en Instagram”, dijo.

Quiere seguir en Brasil

El rendimiento de Eduardo Vargas tiene contentos a los dirigentes del Mineiro. Así lo dejó en claro Rodrigo Caetano, director encargado de fichajes del club, en conversación con El Deportivo . “Es un jugador que es muy importante para el proyecto del club y nos gustaría que se quede acá”.

Eduardo Vargas celebra con el trofeo después de ganar la Copa do Brasil (Imagen: REUTERS)

Al respecto de una eventual extensión en su contrato, el delantero dijo que está en sus planes, pero que aún no se sienta a conversar. “No he hablado con Rodrigo (Caetano). Pero me gustaría renovar, quiero quedarme aquí. Estoy feliz”, declaró.

Sobre su rendimiento en las últimas semanas, donde ha destacado como asistidor, aseguró que le gusta jugar cargado a la banda y detrás del nueve: “Me siento cómodo por la izquierda o por debajo del delantero centro, moviéndome por cualquier sector”.

El próximo partido del Atlético Mineiro es el clásico frente a Cruzeiro, el domingo 6 de marzo a las 18 horas de Chile, y aún no se maneja una eventual formación. En ese contexto, el segundo goleador histórico de la Roja no pierde la esperanza de ser titular: “A mí me gusta jugar siempre, en cualquier equipo, incluso en los entrenamientos”, aseveró.

Agregando que: “Imagina. ¿A quién no le gusta un clásico? Es una motivación extra. Sería espectacular marcar un gol ahí”.