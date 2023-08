El amuleto del Cacique: Colo Colo gana cada vez que Carlos Palacios convierte

Colo Colo celebra. El equipo de Gustavo Quinteros sigue con su tranco ganador en el Campeonato Nacional y escala a la tercera ubicación de la tabla de posiciones tras vencer a Everton. El Cacique busca darle caza a Cobresal y pelear el título. Lo hace, además, con un futbolista que se posiciona como figura: Carlos Palacios.

El formado en Unión Española volvió a convertir. Ahora fue en el estadio Sausalito. Es la primera vez en el año que el ex Vasco de Gama convierte fuera del Monumental. También marca otra estadística. Una que en las huestes colocolinas celebran: cada vez que Palacios anota, los albos no pierden. No solo eso, sino que se han impuesto en todos los compromisos donde el otrora Internacional de Porto Alegre se ha encontrado con las redes.

Antes de este fin de semana le había marcado a Palestino, Audax Italiano y Huachipato. Ahora suma a Everton entre los contrincantes a quienes les anota.

Fecha Estadio Partido Goles CC 23-04-2023 Monumental CC 3-1 Palestino 7′, y 76′, penal, Palacios; 89′, Oroz 09-05-2023 Monumental CC 2-1 Audax 11′, Gil; 41′, Palacios, penal 29-07-2023 Monumental CC 3-1 Huachipato 46′, y 53′, Palacios; 90′, Benegas 06-08-2023 Sausalito Everton 1-2 CC 45′, Palacios; 56′, Thompson

Cinco meses sin perder

Colo Colo suma como forastero. Si bien el de este domingo fue su primer triunfo desde abril, el Cacique acumula varios meses sin caer como visitante. Llevaba cuatro empates consecutivos en aquella condición. La última vez que el Cacique perdió como forastero fue el 18 de marzo, en el 3-1 ante Cobresal.

Fecha Estadio Resultado 18-03-2023 El Cobre Cobresal 3-1 CC 01-04-2023 CAP Huachipato 0-1 CC 15-04-2023 Santa Laura UC 0-0 CC 28-04-2023 Nicolás Chahuán La Calera 0-0 CC 13-05-2023 Santa Laura U. Española 1-1 CC 25-07-2023 Nelson Oyarzún Ñublense 0-0 CC 06-08-2023 Sausalito Everton 1-2 CC

Supremacía alba sobre Everton

Colo Colo registra apenas una derrota ante Everton en las recientes 15 confrontaciones. Fue el 4-2, con cuatro dianas de Patricio Rubio, el 2 de septiembre de 2018, precisamente, en el Sausalito, la última vez que los ruleteros se impusieron ante los albos. El ciclo se completa con 10 triunfos del Cacique y cuatro empates.

Además, este domingo, el equipo de Pedrero llegó a las 30 victorias en el reducto de Viña del Mar. Se han enfrentado 64 veces en el recinto de la Ciudad Jardín, con 23 triunfos ruleteros (96 conversiones), 30 victorias albas (111 goles), y 11 empates.