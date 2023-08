Colo Colo remonta otra vez: vence a un rival directo y sigue su persecución a Cobresal

Lo dijo Gustavo Quinteros. El deseo de Colo Colo es el bicampeonato. Hoy, corre desde atrás, persiguiendo al sólido Cobresal de Gustavo Huerta. Para mantener vivo ese objetivo, la parada en Viña del Mar era brava, porque Everton también tiene aspiraciones altas. En Sausalito, el campeón vigente repitió la fórmula de la fecha anterior: remontar. Fue un 2-1 para seguir con el sueño de la corona.

Tanto ruleteros como albos entraron a la cancha con la presión de la victoria de Cobresal sobre Ñublense, en Chillán. Por lo mismo, el triunfo era necesario para no bajarse de la pelea mayor. Con un Quinteros todavía castigado, el Cacique mantuvo la estructura que planteó en los partidos anteriores, con Thompson y Palacios acompañando a Damián Pizarro en la ofensiva. La novedad fue la inclusión de César Fuentes como lateral derecho.

El primer tiempo fue de lo mejor que ha brindado el campeonato, en cuanto a intensidad se refiere. Fue un lapso entretenido y abierto, en el cual podía pasar cualquier cosa. Colo Colo defendió con su última línea adelantada, cerca de la mitad de la cancha. Everton también arriesgó, aunque su zaga estaba más cerca de su área. El control y manejo del balón no le era suficiente a la visita para vulnerar la portería del uruguayo Torgnascioli. Mientras tanto, con menos posesión, el Everton de Paqui Meneghini hacía daño.

A través de la pelota detenida, el local abrió la cuenta. Luego de un córner, el balón le quedó a Diego Oyarzún, quien la empuja en la línea de meta para convertir en los 17′. Ni Saldivia ni De Paul pudieron con la pelota. Colo Colo trató de ser profundo, sin embargo fallaba en el último pase. Con la ventaja, Everton se cerraba, defendiendo con sus once hombres en su lado de la cancha. El Sacha Sáez era el primero en corretear a los rivales.

Damián Pizarro intervenía poco en el juego. No era asistido, también porque los defensas evertonianos lo anularon. De los tres de ataque, el más activo era Thompson, por el lado derecho. Carlos Palacios no estaba teniendo una participación relevante, pero le bastó una con ventaja para activarse y desequilibrar. En el tiempo añadido del primer tiempo, el ex Unión Española puso el 1-1 sacando un remate que se desvía (tras enganchar y dejar desparramado a un rival) y descoloca a Torgnascioli.

Los blancos, que finalizaron el lapso inicial con el 61% de posesión de balón y siete remates totales, encontraron una igualdad que le hacía más justicia al partido, que también implicó un golpe sicológico.

El complemento partió bajo el dominio albo. Everton no podía salir de su terreno. Además, cada vez que los oro y cielo salían desde atrás corrían un riesgo innecesario de encajar otro gol, o al menos dejar mano a mano a un contrario. Aún así, el local tuvo en los pies del mexicano Luis Montes el 2-1, pero su remate salió desviado por poco (55′).

En la acción siguiente, llegó el 2-1 colocolino. Como ya estaba mencionado, uno de los más activos en ataque era Jordhy Thompson. Jugando con el perfil cambiado, en la derecha, causó daño cada vez que se lo propuso. En los 56′, con espacio para maniobrar, se perfila para rematar de zurda y saca un disparo que se cuela en un rincón. Torgnascioli quedó parado. Al igual que ante Huachipato, Colo Colo comenzó perdiendo y debió remontar.

Con media hora por delante, entró Joan Cruz en el local, para tratar de darle otra cosa en ofensiva a su nuevo club. Sin embargo, el exjuvenil del Cacique no influyó. Colo Colo llegó a estar 3-1 arriba, porque Palacios volvió a convertir en los 63′, sin embargo el tanto se anuló por brazo del jugador, tras revisión en el VAR.

El resto del encuentro fue lógico, con Everton buscando el empate (atacando por afuera) y el Cacique defendiendo el resultado con uñas y dientes, pese a algunas licencias que otorgó Ramiro González, quien ingresó por el resentido Saldivia.

Con la victoria, el equipo de Quinteros alcanza los 33 puntos, igualando a Huachipato. Queda a seis unidades de Cobresal, con un partido menos (ante Copiapó, que se jugará en septiembre).

Ficha del partido

Everton: F. Torgnascioli; V. Vega (60′, F. Campos), J. Barroso, D. Oyarzún, J. Espejo (60′, C. Riquelme); B. Berríos, A. Madrid (79′, M. Campos); L. Sequeira, L. Montes, P. Sánchez (60′, J. Cruz); y S. Sáez. DT: F. Meneghini.

Colo Colo: F. De Paul; C. Fuentes, A. Saldivia (71′, R. González), M. Falcón, A. Bouzat; E. Pavez, V. Pizarro (46′, O. Opazo); J. Thompson (71′, M. Bolados), L. Gil (84′, A. Oroz), C. Palacios; y D. Pizarro (71′, L. Benegas). DT: W. Lemma.

Goles: 1-0, 17′, Oyarzún, la empuja en la línea de meta tras un córner; 1-1, 45′+4, Palacios, saca un remate que se desvía y descoloca a Torgnascioli; 1-2, 56′, Thompson, con un zurdazo colocado.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Montes y el DT Meneghini (EVE); Falcón, Gonzáles (CC).

Estadio Sausalito. Asistieron 13.530 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.