Colo Colo le saca lustre a la Joya: los datos que reflejan el resurgimiento de Carlos Palacios en el Cacique

El primer tiempo de Colo Colo ante Huachipato no fue fácil. Pese a iniciar presionando alto y con ímpetu ofensivo, los acereros abrieron la cuenta y un mar de dudas inundó el estadio Monumental, lo que trajo consigo una serie de cánticos de la hinchada reprobando a los jugadores. Pero todo cambió en el segundo lapso. El Cacique, con un Gustavo Quinteros viendo el partido desde la distancia (por suspensión), remontó y se quedó con la victoria, para arremeter en la pelea por el Campeonato Nacional.

Para concretar el triunfo, fue clave Carlos Palacios. El futbolista nacido en la cantera de Unión Española tuvo su mejor presentación con la camiseta blanca el último sábado, sacando a relucir lo mejor de su repertorio, ese mismo que deslumbró en Santa Laura y que le permitió dar el salto al extranjero. El 7 albo anotó dos goles en menos de 10 minutos para dar vuelta el marcador ante los siderúrgicos y, en el epílogo, asistió para el 3-1 de Leandro Benegas. No hubo espacio para la duda: fue la figura de la cancha.

“Cuando llegué siempre quise aportar al equipo, eso hice hoy (sábado) y gracias a Dios nos pudimos llevar los tres puntos”, declaró Palacios tras el partido. El ex Internacional de Porto Alegre inició el partido cargado a la izquierda, acompañando en el ataque a Damián Pizarro y Jordhy Thompson, dejando a Leonardo Gil en el papel de enlace. Para el complemento, Palacios pasó a ser el armador, ubicándose detrás de Pizarro (Fabián Castillo pasó a ocupar el carril zurdo). El cambio fue beneficioso para los intereses colocolinos. “Me acomoda jugar en las dos posiciones. Me toca ir rotando, me siento cómodo en las dos”, sostuvo la Joya.

Su destacada actuación ante Huachipato deja de manifiesto el resurgimiento de Carlos Palacios en la tienda de Macul, luego de unas primeras actuaciones que dejaron más dudas que certezas. Quizás, el principal ejemplo de esto fue ante Boca Juniors, en Santiago, cuando fue expulsado. Sus números lo avalan. Ha mejorado con holgura no sólo su capacidad goleadora, sino que también su participación en la cancha, algo igual o más importante para un futbolista de 23 años.

Los antecedentes con los que llegó el futbolista a Colo Colo no eran los más halagüeños. En 2022, sumó un total de 731 minutos jugados entre Internacional y Vasco da Gama. Disputó 25 partidos: 24 en la Serie B de Brasil, con los cariocas, y uno por el Campeonato Gaúcho, con los colorados. De esos 25 juegos, apenas en cinco fue titular. Para cerrar el balance, convirtió un gol. Planteado de otra manera, Palacios promedió el año pasado sólo 29,3 minutos por partido.

En 2023, el panorama cambia radicalmente. Hasta la fecha, suma 1.392 minutos jugados con Colo Colo, desagregados en cuatro competencias: 824′ en el Torneo Nacional, 163′ por la Copa Chile, 180′ en la Copa Sudamericana y 225′ en la Libertadores. Son 21 partidos en total (15 como titular), de los cuales 14 corresponden al campeonato de Primera División. Donde también hay un crecimiento exponencial es en su capacidad anotadora. Lleva 10 goles con los albos, desglosados en tres competiciones: cinco por la liga chilena (dos a Palestino, dos a Huachipato y uno a Audax Italiano), cuatro por la Copa Chile (tres a La Calera y uno a Santiago City) y uno en la Libertadores (a Monagas).

Estas cifras le permiten al atacante superar su registro de 2020, cuando con la camiseta de Unión Española convirtió ocho goles, todos en el Campeonato Nacional, en 33 partidos.

Cuando retornó a Chile, generando una alta expectativa en el hincha, Palacios no sólo venía con poco ritmo de juego, sino que también con líos extradeportivos a cuestas, que le hicieron a Colo Colo tomar precauciones respecto a su incorporación. Cabe recordar que el futbolista tiene contrato con el club blanco hasta diciembre de este año, cuando finaliza su cesión desde Vasco da Gama.