El divorcio total entre la Garra Blanca y el plantel de Colo Colo: “Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón”

En Colo Colo no lo pasan bien. El Cacique no tiene un buen presente, de hecho, es una realidad impropia para la historia del conjunto popular. Quedaron eliminados de los dos torneos continentales y están lejos de la parte alta del Campeonato Nacional.

Esto refleja las evidentes fisuras dentro club. La obtención de la estrella 33 se ve lejana, a pesar de que aconteció hace menos de un año. Atrás quedó el momento de euforia. Hoy, los hinchas muestran su disconformidad con el cuerpo técnico, los jugadores y la dirigencia. No se salva nadie.

Hace una semana, la parcialidad alba que recaló al Nelson Oyarzún de Chillán se manifestó en contra de los futbolistas de su elenco. “Defiendan con gloria esta camiseta jugadores mediocres”, indicaba un lienzo proveniente de las gradas de Colo Colo. La queja se realizó ante Ñublense, en el que fue el primer duelo tras ser goleado por América MG en Copa Sudamericana.

La hinchada colocolina se manifestó en contra de sus jugadores en el duelo ante Ñublense.

Días después, la Garra Blanca, a través de sus redes sociales, publicó un video cuestionando a los futbolistas ambos. “A ti, que te pesa jugar en el equipo más grande de Chile, que te llenas los bolsillos sin sentir los colores, y que ves a la barra como un enemigo cuando somos los únicos que te levantamos y apoyamos incondicionalmente, no te queremos aquí”, inició el video.

No obstante, también le dedicaron palabras a la concesionaria que maneja al club: “A ti, que has vuelto a nuestro club un negocio, donde solo se benefician empresarios y poderosos, sin pensar en la gente que debe entrar a su estadio de manera inhumana, siendo vulnerados nuestros derechos básicos, no te queremos aquí”, señalaron, entre otros mensajes que aparecen en el registro.

Críticas a los jugadores

Durante la presente jornada, las críticas se agudizaron. Huachipato llegó al Monumental para enfrentarse al Cacique, en un duelo vital para las aspiraciones de ambos. El ambiente era hostil y los de la Usina no tardaron en adelantarse, lo que reflejó aún más el descontento de los hinchas, que comenzaron distintos cánticos.

“Ganan sueldos millonarios, jueguen con el corazón, respeten por la camiseta, por la historia del campeón”, fue coreado por las decenas de miles de hinchas que llegaron al recinto de Macul.

También, en algo que ha sido recurrente en el último tiempo, los instaron a tener una mejor actitud con un tradicional cántico: “A ver, a ver los jugadores si pueden oír, por la camiseta del Albo, matar o morir”.

El mensaje apunta directamente a los jugadores, con quienes existe un malestar generalizado por lo realizado durante esta temporada. En ese sentido, el mismo Gustavo Quinteros lanzó un dardo al plantel tras la bullada eliminación: “Espero que alguno de los jugadores que llegaron y no tuvieron tanta continuidad puedan levantar su nivel y aportar lo mejor a su equipo”, señaló el técnico en su momento.

No obstante, los dos goles de Carlos Palacios apaciguaron el ambiente del Monumental. La debacle de la primera mitad cambió en el complemento. El doblete de la Joya selló la remontada del cuadro albo, situación que, lógicamente, cambió la actitud de la hinchada.