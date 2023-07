“Jugadores mediocres”: hinchas de Colo Colo apuntan al plantel en la previa del duelo ante Ñublense

Colo Colo se juega toda la temporada en el Campeonato Nacional. Tras las duras eliminaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los albos necesitan gritar campeón para maquillar un año complejo en lo futbolístico. Algo que los hinchas hicieron notar en la previa del duelo ante Ñublense.

“Defiendan con gloria esta camiseta jugadores mediocres” lanzaba un lienzo que recorría la grada del público visitante en el Nelson Oyarzún. Mensaje directo y que evidencia la tensión que gira en torno al proceso colocolino, el cual aún no se repone de la derrota por 5-1 ante América Mineiro, colista del Brasileirao.

El mensaje de los hinchas apunta directamente a los jugadores, demostrando que existe un malestar más generalizado en los futbolistas que en la gestión de Gustavo Quinteros. El DT de los albos también deslizó algo similar al criticar publicamente el desempeño de sus jugadores en la eliminación de la Copa Sudamericana.

“Defensivamente fuimos un desastre. Me da vergüenza que el equipo defienda así. No marcamos en el área, no logramos los rebotes y esto pasó después de varios partidos. Pero este fue muy malo y como entrenador me da vergüenza que hayamos funcionado así”, lanzó hace una semana.

“Espero que alguno de los jugadores que llegaron y no tuvieron tanta continuidad puedan levantar su nivel y aportar lo mejor a su equipo”, reafirmó hace tan solo un día. Hoy fue el turno de los hinchas quieren criticaron a sus jugadores.