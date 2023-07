La dura frase de Gustavo Quinteros contra Darío Lezcano: “El reemplazante no llegó al nivel de Lucero”

La falta de gol en el Cacique es evidente. El equipo albo es uno de los que menos anotaciones ha convertido en el Campeonato Chileno (22) y Gustavo Quinteros ya no se guarda nada para hablar de la ineficacia de sus delanteros.

“Para mí Colo Colo no clasificó a octavos de Copa Libertadores porque fallamos muchos goles y manos a manos. A lo mejor en otra temporada hicimos más de eso. Si convertíamos algunos de los que fallamos, pasábamos. Y en el Campeonato estaríamos más arriba, es la verdad”, soltó el adiestrador de los actuales campeones del fútbol chileno.

Luego lanzó un dardo directo al corazón de Darío Lezcano, el artillero paraguayo que llegó tras la abrupta salida de Juan Martín Lucero y que ha tenido un pésimo desempeño. “La ida de Lucero no la teníamos prevista ni nosotros ni el club, entonces salimos a buscar un reemplazante. Hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo. Ahí a lo mejor tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado, pero ya está. Damos explicaciones todo el tiempo de esto, pero ya es sabido”.

¿Le pesará la camiseta? Para el transandino hay algo de eso. “Venir a Colo Colo no es fácil, no cualquiera viene, juega y la rompe. No es así. Muchos han llegado bien desde otros equipos y aquí les cuesta. Aquí hay competencia, dos o tres jugadores de un buen nivel para jugar”, enfatizó.

Acto seguido, Quinteros reveló que “nos faltó experiencia para solucionar ese tema y, por otro lado, estamos contentos que a mediano y largo plazo el club tendrá jugadores jóvenes jugando en Primera o vendiendo como a Solari. En lo otro tenemos que seguir trabajando para que este semestre seamos un equipo que aproveche con más éxito los porcentajes de situaciones creadas. Ojalá mejorar en eso, sacar más puntos que el año pasado y llegar primero o segundo para clasificar nuevamente”.

Por último, habló de Damián Pizarro. El joven canterano que ocupa el puesto de centrodelantero, pero que no ha logrado despegar como goleador. “Todos tratamos de darle la mejor herramientas para que pueda seguir mejorando. El es un chico inteligente y sabe que está en un equipo grande, donde lamentablemente hemos fallado muchas situaciones, y se siente responsable, pese a que tratamos de no darle esa responsabilidad”.

Colo Colo juega este sábado, a las 17: 30 horas, con Huachipato en el Monumental.

Mira la conferencia de Quinteros: