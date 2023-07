Palacios sale al rescate de Colo Colo y le devuelve la ilusión al Cacique

Si Colo Colo quería meterse de cabeza en la pelea por la parte alta de la tabla, la chance de bajar a Huachipato no la podía desperdiciar. Más aún, sabiendo del empate de Cobresal con la UC. Gracias a una ráfaga en el inicio del segundo tiempo, y otro golpe en el epílogo, el cuadro popular remontó para ganar 3-1 y pide permiso para entrar en la pelea por la vanguardia.

Albos y acereros disputaron el partido 100 en el historial entre ambos en Primera División, mientras Gustavo Quinteros tuvo que mirar nuevamente el juego desde una caseta, por suspensión. En el desarrollo del encuentro, el Cacique mostró dos caras, quizás como un reflejo de la volátil temporada del campeón chileno.

Los albos comenzaron con presión alta e ímpetu, pero aquello se cayó de golpe con el 1-0 de Huachipato. En la primera ocasión de gol sureña, el lateral Felipe Loyola abrió la cuenta mediante un remate, en los 14′. Se proyectó con libertad por la banda derecha y aprovechó el espacio que dejó el rival. El control era de Colo Colo, pero la visita marcó. Las intenciones ofensivas del local carecieron de precisión. El equipo se fue nublando, desesperando, lo que se multiplicó con los cánticos de la hinchada, pidiéndole más a los jugadores. El ambiente se hizo pesado en el Monumental.

Pero este horizonte que se veía con nubes se despejó en el arranque del complemento. Menos de 10 minutos se demoró Colo Colo en remontar el marcador, aprovechando que Huachipato ingresó en otra sintonía. Para quedar en ventaja, fue clave Carlos Palacios. El ex Vasco da Gama salió de la banda y se ubicó en el centro, como armador, detrás de Damián Pizarro (porque entró el colombiano Castillo por la franja zurda). El 7 se erigió como la figura.

Apenas iniciado el lapso, en los 46′, Palacios empató definiendo de primera tras una buena jugada personal del joven Pizarro. Luego, en los 53′, la Joya sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó tieso a Gabriel Castellón. Un golazo para el 2-1. El enojo de los fanáticos en Macul se cambió por gritos y cánticos de un tenor más amigable.

¿Huachipato lo pudo empatar? Sí. Contó con algunas situaciones para concretar, pero no dio con el marco. La tarde fue curiosa en Macul. Además del cambio de ánimo, el partido sirvió para redenciones. Como la de Leandro Benegas. Un delantero con pocas oportunidades, pese a que lo pidió Quinteros, entró y convirtió en el tiempo añadido el 3-1, tras pase del iluminado Palacios.

Con este resultado, el elenco blanco alcanza los 30 puntos, a dos de Huachipato y a seis de Cobresal, el único líder del Torneo Nacional. Por cierto, Colo Colo tiene un partido menos, ante Deportes Copiapó. Entonces, es propicio recobrar la ilusión.

Ficha del partido

Colo Colo: F. De Paul; O. Opazo (46′, F. Castillo), A. Saldivia, R. González, A. Bouzat; E. Pavez (73′, D. Gutiérrez), V. Pizarro (46′, C. Fuentes); J. Thompson (77′, M. Bolados), L. Gil, C. Palacios; y D. Pizarro (77′, L. Benegas). DT: W. Lemma.

Huachipato: G. Castellón; F. Loyola, B. Gazzolo, N. Ramírez (86′, R. Malanca), N. Baeza (66′, J. Gutiérrez); G. Montes, C. Sepúlveda, J. Altamirano; C. Torres (46′, J. Brea), P. Magnin (66′, M. Rodríguez) y C. Martínez (66′, J. Martínez). DT: G. Álvarez.

Goles: 0-1, 14′, Loyola, con un remate cruzado dentro del área; 1-1, 46′, Palacios, define tras jugada de Pizarro; 2-1, 53′, Palacios, con un gran remate de distancia; 3-1, 90′+2′, Benegas, remata tras asistencia de Palacios.

Árbitro: N. Gamboa. Amonestó a González, Fuentes (CC); Torres (H).

Estadio Monumental. Asistieron 30.164 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.